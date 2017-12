82-letni mafijski kapo družine Bonanno zabrusil sodnici: Izrekla si mi dosmrtni zapor

Newyorška zvezna sodnica je v četrtek 82-letnega Vincenta Asara obsodila na osem let zaporne kazni zaradi maščevalnega zažiga avtomobila moškemu, ki mu je odvzel prednost. Kazen je bila dvakrat višja kot običajno, ker je sodnica izkoristila priložnost za kaznovanje Asara v nepovezanem slavnem ropu Lufthanse leta 1978.

Tolpa roparjev je vdrla v tovorni terminal Lufthanse na letališču JFK in odnesla več milijonov dolarjev vreden plen v gotovini in dragih kamnih.

Asaro ni ropal, vendar je bil takrat kapo mafijske družine Bonanno, ki je dala blagoslov za rop in je kasneje domnevno ubil vpleteno osebo ter si prisvojil del plena.

Asara so zaradi domnevne vpletenosti v rop in umor po ropu aretirali, vendar je bil na sodnem procesu leta 2015 oproščen krivde zaradi pomanjkanja dokazov. Priče v takšnih primerih ponavadi izgubijo spomin ali pa se same izgubijo.

Rop terminala Lufthanse je ovekovečen v filmu Dobri fantje (Goodfellas) z Robertom De Nirom, Joejem Pescijem in Rayem Liotto v glavnih vlogah.

Asaro se je tokrat znašel na sodišču, ker je leta 2012 podrejenim mafijcem naročil, naj mu s pomočjo policijskih zvez najdejo naslov človeka, ki mu je na cesti odvzel prednost, da mu pošlje sporočilo.

Naslov so mu priskrbeli in je poslal ekipo, ki je človeku zažgala avtomobil. Asaro se je v četrtek na sodišču dejanja sramoval in ga je obžaloval. "Peljal sem se domov. Zgodilo se je in ušlo izpod nadzora," je dejal in zatrdil, da mu je grozno žal.

Zloglasni mafijec Vincent Asaro bo v zaporu najmanj osem let. (Foto: AP)

Sodnica Alynne Ross je ob izreku sodbe dejala, da nima nobenih iluzij, da bo zaporna kazen človeka, kot je Asaro, rehabilitirala in končala njegovo življenjsko kariero mafijca, in dodala, da je upoštevala njegovo oprostilno sodbo leta 2015. "Še vedno je nevaren javnosti," je dejala in mu odmerila osem let, kar je mafijca razjezilo.

"Briga me, kaj se bo zgodilo, kar si mi izrekla, je v bistvu dosmrtni zapor," je dejal Asaro in tožilka Bridget Rohde se je strinjala. "Kazen je za zločinske dejavnosti skozi vse življenje."

Njena pomočnica Nicole Argentieri je spomnila, da je bil Asaro v svoji soseski v Queensu po oprostilni sodbi leta 2015 čaščen kot junak. "Čas je že bil, da se pošlje sporočilo in pretrga niz," je dejala.