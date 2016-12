FOTO: Abe se bo kot prvi japonski premier poklonil žrtvam napada na Pearl Harbor

Japonski premier Shinzo Abe je v ponedeljek prispel na Havaje, kjer se bo danes srečal s predsednikom ZDA Barackom Obamo in bosta skupaj obiskala osrednji spomenik padlim v japonskem napadu na oporišče Pearl Harbor leta 1941, po katerem so ZDA vstopile v drugo svetovno vojno.

Abe je najprej obiskal Nacionalno spominsko pokopališče Pacifika, kjer je položil venec, nato še eno pokopališče ter spomenik deveterici, ki je umrla v trčenju ameriške podmornice in japonske ribiške ladje leta 2001 blizu havajskega otočja.

Danes bo Abe vstopil v zgodovino kot prvi japonski premier, ki bo obiskal osrednji spomenik napadu na Pearl Harbor 7. decembra 1941, to je bojno ladjo Arizona, ki so jo japonska torpeda in bombe potopile skupaj z več kot 1000 mornarji na krovu.

Pearl Harbor je leta 1951 obiskal takratni japonski premier Shigeru Yoshida, vendar spomenika Arizona takrat še ni bilo, saj so ga odprli šele leta 1962.

Shinzo Abe je prvi japonski premier, ki bo obiskal osrednji spomenik napadu na Pearl Harbor. (Foto: AP)

Japonska in ZDA danes veliki zaveznici

Abejev obisk ima simbolično in predvsem zgodovinsko naravo, saj sta Japonska in ZDA danes veliki zaveznici. Abe se v času obiska ne namerava opravičiti za napad leta 1941, ampak želi le izkazati spoštovanje mrtvim.

Obama je pred pol leta kot prvi ameriški predsednik obiskal Hirošimo, kamor so ZDA leta 1945 odvrgle prvo jedrsko bombo in se prav tako ni opravičil.

Ameriška tiskovna agencija AP je ob tem navedla besede preživelega napada na Pearl Harbor, nekdanjega vojaka Alfreda Rodriguesa, ki je pozdravil Abejev obisk. "Vojna je vojna. Delali so tisto kar so morali in mi smo delali enako. Do Japoncev ne čutim nobenega sovraštva," je dejal Rodrigues in menil, da se Abeju ni treba opravičiti.