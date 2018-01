Odvetnik Donalda Trumpa porno zvezdnici plačal, da molči o njunem domnevnem razmerju?

Po svetu še vedno močno odmevajo rasistične izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je številne revnejše države označil za "usrane luknje". "Misija Afriške unije v ZDA izjave najostreje obsoja in zahteva njihov umik ter opravičilo ne le Afričanom temveč ljudem afriškega porekla po vsem svetu," je organizacija zapisala v sporočilu za javnost. "AU je prepričana, da sedanja ameriška administracija ne razume afriške celine in njenih prebivalcev," je dodala.

Več ameriških medijev je objavilo, da je Trump v četrtek na sestanku za zaprtimi vrati s kongresniki o ureditvi problema priseljevanja vprašal, "zakaj prihajajo sem vsi ti ljudje iz usranih lukenj, ne pa na primer iz Norveške". Pri tem so mediji navedli ljudi, ki so bili seznanjeni z vsebino sestanka.

Donald Trump je zanikal, da bi afriške in nekatere druge države označil za usrane luknje. (Foto: AP)

Trump je v petek zanikal, da bi afriške in nekatere druge države označil za usrane luknje. Priznal je, da je sicer uporabil ostre besede, a ne teh, ki mu jih pripisujejo. Na laž ga je postavil vpliven demokratski senator Dick Durbin, ki je zatrdil, da je to, kar poročajo mediji, čista resnica. Dejal je, da so bile Trumpove besede polne sovraštva, zlobe in rasizma.

Ameriški predsednik je z žaljivo izjavo sprožil val ogorčenih kritik v svetu. Visoki komisariat ZN za človekove pravice jo je obsodil kot "šokantno, sramotno in rasistično". V AU so v prvem odzivu spomnili na ameriško trgovino s sužnji iz Afrike, Trumpove izjave pa označili za klofuto sprejemljivemu obnašanju in praksi. Tudi haitijska vlada se je odzvala ogorčeno, saj so se izjave ameriškega predsednika nanašale tudi na Haitijce. Bocvana pa je na pogovor poklicala ameriškega veleposlanika in mu izrazila nezadovoljstvo.

Wall Street Journal: Trumpov odvetnik je plačal porno zvezdi, da molči o njunem razmerju

Wall Street Journal je medtem v petek poročal, da je Trumpov dolgoletni odvetnik Michael Cohen oktobra leta 2016, torej pred začetkom predsedniške kampanje, plačal 130.000 dolarjev (106.000 evrov) nekdanji porno zvezdi in s tem kupil njen molk o domnevni aferi, ki naj bi se zgodila v času, ko je bil on že poročen z Melanio.

Šlo naj bi za Stephanie Clifford, ki v filmih za odrasle nastopa pod imenom Stormy Daniels. S Trumpom naj bi se po poročanju časnika srečala julija 2006, po zvezdniškem golf turnirju na jezeru Tahoe.

Trumpov odvetnik je v izjavi za CNN, ki je zgodbo Wall Street Journala povzel, strogo zanikal, da bi Trump in Stephanie imela razmerje. "Te govorice krožijo že vse od leta 2011. Da se je karkoli zgodilo, zanikata tako Trump kot ga. Daniels," je zapisal, informacij o domnevnem plačilu pa ni komentiral.

Wall Street Journalu pa je posredoval tudi izjavo Danielsove: "Moji stiki z Donaldom Trumpom so bili omejeni na nekaj javnih srečanj in nič več. Ko sem ga spoznala, je bil profesionalen in se je vedel kot popoln kavalir – tako do mene kot do vseh prisotnih. Govorice, da sem od njega prejela denar, so povsem lažne. Če bi z njim res imela razmerje, verjemite, da o tem ne bi brali v časnikih, pač pa v moji knjigi. A dejstvo je, da te govorice niso resnične," je zapisala v izjavi z datumom 10. januar.

"To so stare in reciklirane novice, ki so bile že objavljene in zanikane še pred volitvami," pa so sporočili iz Bele hiše.

A kar dva vira pri ABC News sta CNN-u povedala, da so bili njihovi producenti leta 2016 v dogovorih za intervju z Danielsovo, do katerega pa potem nikoli ni prišlo. Tudi The Daily Beast je poročal, da so bili z njo že dogovorjeni za sodelovanje, a ga je odpovedala le nekaj dni pred začetkom predsedniške kampanje.

Zdravniški pregled pokazal, da je Trump odličnega zdravja

Sicer pa je Trump v petek opravil prvi redni zdravniški pregled, odkar je lani prevzel položaj. "Predsednik je odličnega zdravja," je po navedbah Bele hiše sporočil Trumpov zdravnik Ronny Jackson po pregledu v vojaškem zdravstvenem centru Walter Reed blizu Washingtona. Dodal je, da bo podrobnosti o pregledu podal v torek.

Po napovedih ne bodo objavili ocen o predsednikovem duševnem zdravju. Trump se je sicer prejšnji teden v odzivu na knjigo, ki ga opisuje kot intelektualno in čustveno neprimernega za predsedniški položaj, označil za "stabilnega genija".

Trump je po pregledu pomahal novinarjem pred zdravstvenim centrom, ni pa želel odgovarjati na novinarska vprašanja. Zatem je odpotoval v Palm Beach na Floridi.

Po navedbah tiskovne predstavnice Bele hiše Sarah Sanders je Jackson zdravnik ameriških predsednikov tretji zaporedni predsedniški mandat, kar pomeni, da je bil tudi zdravnik prejšnjega predsednika Baracka Obame.

Trump je lani prisegel na položaj kot najstarejši ameriški predsednik ob začetku prvega mandata. Prejšnje poročilo o njegovem zdravju je še pred volitvami izdal njegov osebni zdravnik Harold Bornstein septembra 2016 in poudaril, da bo 71-letni Trump "najbolj zdrav posameznik med vsemi, ki so bili kdajkoli izvoljeni".

Ameriški predsednik se naj sicer ne bi ukvarjal s športom z izjemo golfa, najraje pa naj bi imel hitro hrano in manj kalorične gazirane pijače. Njegovi starši so dolgo živeli.