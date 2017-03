Agente, ki so pred Belo hišo zgrabili vsiljivca, Trump javno pohvalil

Predsednik Donald Trump je bil v času vdora v Beli hiši. (Foto: AP)

Agenti tajne službe so v petek malce pred polnočjo na trati Bele hiše aretirali 26-letnega Jonathana Trana iz Kalifornije, ki je preskočil ograjo in jim povedal, da gre na sestanek z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Trump je tvitnil, da so agenti ukrepali fantastično.

Z nahrbtnikom prek ograje

Tran je z nahrbtnikom skočil preko ograje in se podal proti Beli hiši. Trump je bil doma, na igranje golfa pa se je odpravil šele v soboto in sicer na svoje igrišče v Virginiji. Tran naj bi bil duševno motena oseba, v njegovem nahrbtniku ali na njem pa niso našli nič nevarnega.

Podobnih prestopov ograje Bele Hiše je bilo v času bivšega predsednika Baracka Obame veliko. Najbolj neroden je bil primer vojaškega veterana, ki je septembra 2014 preplezal ograjo in se sprehodil do notranjosti Bele hiše. Prijeli so ga šele v vzhodni sobi. Predsednika in prve dame Michelle Obama takrat ni bilo doma.