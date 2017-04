Aleksandar Vučić svojo zmago na volitvah označil za 'čisto kot solzo'

Kot je danes dopoldne sporočila volilna komisija, je srbski premier Aleksandar Vučić po 92 odstotkih preštetih glasovnic osvojil 55,1 odstotka glasov podpore. Na njegovo prepričljivo zmago že v prvem krogu volitev so kazali tudi izidi vzporednih volitev, ki so mu napovedovali ravno 55-odstotno podporo.

Za Vučića se je uvrstil nekdanji varuh človekovih pravic Saša Janković, ki je osvojil 16,3 odstotka glasov. Tretje mesto je z 9,4 odstotka osvojil Ljubiša Preletačević Beli, izmišljeni lik študenta Luke Maksimovića. Za njima sta se zvrstila še nekdanji srbski zunanji minister Vuk Jeremić s 5,6 odstotka in vodja Srbske radikalne stranke Vojislav Šešelj s 4,5 odstotka podpore.

Moja zmaga je pomembna, saj so volivci Srbije pokazali, v kateri smeri se mora premikati njihova država, je prepričan Vučić. (Foto: AP)

'Zmaga, čista kot solza'

Vučić je na novinarski konferenci na sedežu svoje Srbske napredne stranke (SNS) svojo zmago označil za "čisto kot solzo". Njegova zmaga pomeni pomemben dan, saj so volivci Srbije pokazali, v kateri smeri se mora premikati njihova država, je dejal.

Obljubil je, da bo ohranil pot v smeri proti EU, obenem pa bo ohranil dobre odnose z Rusijo in Kitajsko. Glede na volilni izid bo Srbija ostala močna, stabilna in varna država, je še dejal Vučić, ki se zdaj poslavlja s položaja premierja. Ob tem je napovedal, da bodo novo srbsko vlado oblikovali v naslednjih dveh mesecih, dotlej pa bo na čelu vlade on. Trenutnemu predsedniku države Tomislavu Nikoliću se mandat izteče 31. maja.

Napovedal je še, da se bo v tem času sestal tudi s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem, govorila pa naj bi predvsem o Agrokorju, "saj se je pokazalo, da je tu več problemov, kot se je pričakovalo". Najverjetneje bo do srečanja prišlo v okviru mednarodnega gospodarskega sejma v Mostarju, ki ga v torek odpira Plenković.

Kljub njegovim navedbam je več njegovih protikandidatov v odzivih nakazovalo na nepravilnosti. "V poštenih pogojih, pri poštenem volilnem boju, pri poštenem dostopu do medijev in poštenem financiranju bi mu čestital kot prvi," je dejal Janković, ki pa Vučiću ni čestital.

Tudi Jeremić je bil kritičen, češ da je bila predvolilna kampanja "neregularna". Zaznamovala jo je visoka stopnja "agresije in blatenja nasprotnih kandidatov", je dejal. "Ne morem reči, da je Srbija demokratična država in da živimo v demokratični družbi," je še dodal.

Volitev se je udeležilo približno 54 odstotkov od 6,7 milijona volilnih upravičencev.