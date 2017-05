Ali je Cia načrtovala atentat na Kim Džong Una?

Severnokorejsko ministrstvo za domovinsko varnost trdi, da je Cia podkupila Severnokorejca, ki so ga poimenovali le s Kim, da izvede napad z biokemičnim orožjem na njihovega voditelja Kim Džong Una. Ta naj bi se zgodil v mavzoleju, kjer sta pokopana Unov oče in ded, ustanovitelj države, ali pa na vojaški paradi.

Do obtožb po poročanju Guardiana prihaja v izjemno neprimernem času, ko so napetosti med ZDA in Severno Korejo že tako velike. Pjongjang s takšnimi namigi stanje le poslabšuje. Kot vse ostale severnokorejske navedbe je tudi to o potencialnem atentatu nemogoče potrditi (ali ovreči), saj so mediji tu pod budnim nadzorom državnega aparata in poročajo le o tem, kar dvigne voditeljevo popularnost. Predstavnik Cie namigov ni komentiral.

Pogosta sklicevanja na sovražne sile, ki naj bi grozile "ljubljenemu vodji" in ogrožajo obstoj države, so časovno izjemno natančno načrtovana, saj vodstvo s tem dviga vladno priljubljenost.

Medtem ko je sloves Cie, da je v preteklosti izvedla že nekaj odmevnih atentatov, prav zloglasen, je bila agencija v 70. letih prejšnjega stoletja prisiljena (vsaj uradno) prenehati s takšnimi taktičnimi potezami, ker naj bi bile kontraproduktivne.

Cia naj bi načrtovala atentat na severnokorejskega voditelja Kim Džong Una. (Foto: AP)

S severnokorejskega ministrstva so sporočili, da je "zarota, ki jo je nedavno odkrila Severna Koreja, pravi zločin proti človeštvu in poigravanje s človeško prihodnostjo." Dodali so, da je uporaba biokemičnega orožja, vključno z radioaktivnimi substancami in nano delci, najboljša metoda za napad, saj ni potreben dostop do tarče.

Kima, domnevnega atentatorja, so opisali kot "človeški izmeček", ki je bil plačan s 740.000 dolarji, da bi ubil Kim Džong Una. Američani naj bi mu dali tudi satelitski sprejemnik in ostalo visoko razvito opremo. Imel naj bi kontakte s številnimi severnokorejskimi vladnimi uslužbenci in tudi sodelavca s kitajskim imenom - Xu Guanghai iz podjetja Qingdao Nazca Trade Co.

Ministrstvo ni objavilo nobenih podrobnosti, kako naj bi bil atentat izveden, kot tudi ne, kakšna je usoda Kima. A ob nekaterih drugih priložnostih so bili jasni - teroriste bomo neusmiljeno pokončali.

V preteklosti je bilo že precej potrjenih napadov na Kim Džong Una in njegovega očeta, a so zahodne sile večino teh pripisale nezadovoljnim lokalnim prebivalcem, ki sta jih navdihnila enako razpoložena vojska in uradniki. Ob zadnjih napetostih z Washingtonom je Pjongjang najverjetneje izkoristil situacijo in Američane obtožil kovanja zarote proti njihovemu voditelju.

Čeprav so ZDA znižale sredstva za "dovoljene" atentate, se jih država kljub vsemu sem in tja še vedno posluži, le da za to uporabi drugačen naziv. Pokojni libijski predsednik Moamer Gadafi in nekdanji iraški predsednik Sadam Husein sta dober primer, kako delujejo ameriške vladne sile. Poslužujejo se precej bolj sofisticiranih metod kot v preteklosti, ko so kubanskemu predsedniku Fidelu Castru na primer poslale cigaro, ki na bi mu eksplodirala v ustih. Digitalna era je povišala število možnosti ubijanje. WikiLeaks je letos objavil Ciine zaupne dokumente o tem, kako vdirajo v avtomobilski sistem.

Mitologija, ki obkroža Kimovo dinastijo, postaja z domnevnimi napadi nanj zgolj močnejša. Severna Koreja ZDA obtožuje, da se hoče njihovega voditelja znebiti tudi zaradi poskusov z raketami dolgega dosega. Tudi prihajajoče volitve v azijski državi graditvi dobrih odnosov med državama niso naklonjene.