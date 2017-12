Ali prepoved ruskega nastopa na olimpijadi pomeni športno hladno vojno?

Mednarodni olimpijski komite je, ko je Rusiji prižgal rdečo luč za nastop na olimpijadi v Pjongčangu, povzročil pravi šok. A vendarle gre za največjo, z vrha države zrežirano dopinško afero in kazen mora biti, so odločeni na Moku. Ampak vseeno, ali bi se lahko odločili tudi drugače? In kaj to pomeni za ruske športnike in tudi nekatere slovenske, ki igrajo v ruskih hokejskih klubih?