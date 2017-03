Amal Clooney kritična do ZN zaradi neukrepanja glede genocida nad Jazidi

Amal Clooney (Foto: AP)

Odvetnica Amal Clooney je Združene narode (ZN) in Irak pozvala naj ukrepata proti Islamski državi, da je ne bo odnesla z genocidom, ki ga izvaja nad iraškimi manjšinami.

Odvetnica zagovarja Jazide, manjšino, nad katero so se kruto spravili islamski skrajneži. Poudarila je, da se je teroristična skupina izrekla, da bo uničila manjšino, tako da jih bodo pobijali, posiljevali in jih prisilili v versko spreobrnitev.

Jazidi, živeči v Iraku, Siriji in na Kavkazu, so sicer pripadniki posebne vere, sestavljene iz različnih starodavnih verovanj, med drugim zoroastraizma, pa tudi islama in glavnih vej krščanstva. Glavna božja figura je Melek Taus, glavni angel nad sedmimi angeli, ki vladajo vesolju, ki ga je ustvaril bog. Številni muslimani in pripadniki drugih ver napačno gledajo na Jazide kot častilce hudiča. Po svetu živi okoli 500.000 Jazidov.

Odvetnica za človekove pravice britansko-libanonskih korenin je poudarila, da IS napada tudi kristjane, pa tudi šiitske in sunitske muslimane.

''Pravica je to, kar želijo žrtve, a pravica bo vedno izven našega dosega, če bomo dopustili, da dokazi izginejo. Če ne zaščitimo množičnih grobišč, če se izgubijo zdravstvena poročila, če bodo izginile priče,'' je poudarila.

Odvetnico jezi, da se v pol leta, odkar je prvič stopila pred ZN in zaprosila za preiskavo, ni zgodilo nič. ''ZN so bili ustanovljeni kot odgovor na genocid, ki so ga izvedli nacisti. Na ta način smo izrazili ''nikoli več''. In zdaj smo spet tu, 70 let kasneje razpravljamo o neaktivnosti ZN glede genocida, za katerega vemo vsi in se dogaja prav zdaj,'' je bila kritična.

Velika Britanija medtem pripravlja resolucijo Varnostnega sveta, da bi sprožili preiskavo, a Clooneyjeva je dejala, da mora iraška vlada poslati pismo, s katerim bo uradno zaprosila za preiskavo, preden lahko svet glasuje. A tudi tu se ni premaknilo, zato je iraškega premierja Haiderja al-Abadija, ki je bil na zasedanju ZN, pozvala, naj pismo pošlje čim prej. ''Namesto tega, množična grobišča v Iraku ostajajo nezaščitena, žrtve niso izkopane, priče bežijo in niti en pripadnik IS nikjer na svetu še ni stopil pred sodišče,'' je poudarila.

Svoj govor pred ZN je končala z besedami: ''Ne dopustite, da bo to nova Ruanda, za katero obžalujete, da ste storili premalo in prepozno. Ne dopustite, da IS uide obsodbam za genocid.''

Združeni narodi so lani IS prvič obtožili genocida nad Jazidi v Iraku in Siriji. Najmanj 3200 pripadnikov te manjšine naj bi bilo v rokah IS, so takrat poročali ZN, podvrženi pa so grozljivemu mučenju in ubijanju.