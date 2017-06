Američani sestrelili sirsko vojaško letalo, Iran izstrelil rakete na položaje Islamske države

Pentagon je v nedeljo potrdil, da je koalicijsko lovsko letalo F-18 super hornet nad Sirijo sestrelilo vladno lovsko letalo ruske izdelave suhoj SU-22, ki je napadlo pripadnike zmerne sirske opozicije. Iran je medtem v nedeljo izstrelil rakete na cilje Islamske države (IS) zaradi terorističnih napadov v Teheranu.

Pentagon je sporočil, da so sile na strani sirskega režima napadle položaje Demokratičnih sil Sirije pri mestu Tabka na severu države. Pri tem so ranile enega od upornikov, druge pa pregnale. Koalicijska letala so zaustavila napredovanje pro-režimskih sil in Američani so poklicali Ruse, naj posredujejo pri ustavitvi bojev.

Nekaj ur kasneje je priletelo sirsko vojaško letalo SU-22 in bombardiralo položaje upornikov, nakar ga je prestregel ameriški lovec F-18 in ga sestrelil. Pentagon je ob tem sporočil, da je misija koalicije poraz IS v Siriji in Iraku, ne iščejo pa spopadov s sirskim režimom, Rusi ali pro-režimskimi silami. Obenem pa ne bodo oklevali z obrambo koalicijskih partnerjev.

Vodstvo koalicije v Bagdadu je sporočilo, da so ukrepali za kolektivno samoobrambo partnerjev in si ne želijo spopada z Rusijo ali sirsko vlado predsednika Bašarja al Asada. Tiskovni predstavnik Pentagona Jeff Davis pravi, da doslej še niso sestrelili sirskega letala, vendar pa so vedno trdili, da bodo branili sile, ki jih novačijo, urijo in jim svetujejo v boju proti IS.

Misija koalicije je po besedah Pentagona poraz IS v Siriji in Iraku. (Foto: iStock)

Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov je sestrelitev sirskega letala obsodil. "Na ta napad je treba gledati kot na nadaljevanje ameriškega neupoštevanja norm mednarodnega prava," je dejal Rjabkov.

"Kaj je to, če ni dejanje agresije?" je dejal v prvem ruskem odzivu na sestrelitev. "Če želite, gre lahko za pomoč teroristom, proti katerim se ZDA borijo, pri čemer trdijo, da izvajajo protiteroristično politiko," je poudaril.

Iran pa je medtem potrdil, da je v odgovor na dva teroristična napada skrajne skupine IS v Teheranu izstrelil rakete na položaje skupine v Siriji. V napadih na parlament in mavzolej ajatole Homeinija v začetku junija umrlo 17 ljudi.

"Na osnovi zanesljivih informacij, je bila operacija proti IS uspešna," je sporočil tiskovni predstavnik iranske revolucionarne garde Ramezan Šarif. Že pred tem so povedali, da so iz zahodnega dela Irana izstrelili šest raket na poveljniško bazo IS v sirski provinci Deir Ezor

V prvem iranskem raketnem napadu izven države po 30 letih je bil po poročanju iranske državne televizije ubit poveljnik IS, savdski državljan Sad al Hoseini, znan tudi kot Abu Sad.

Na Twitterju se je odzval tudi iranski zunanji minister Džavad Zarif. "Iranske raketne zmogljivosti so namenjene zaščiti iranskih državljanov v okviru zakonite samoobrambe in napredovanju skupnega globalnega boja za izkoreninjenje IS in skrajnega terorizma," je poudaril.