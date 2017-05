Američanka, ki je delala za FBI, se je zaljubila v terorista in se z njim v Siriji poročila

Ameriška televizija CNN je objavila zgodbo o 38-letni Američanki, ki je delala kot prevajalka za FBI in sodelovala v preiskavi osumljenega terorista Islamske države, v katerega se je potem zaljubila in se z njim poročila v Siriji. Po nekaj tednih je ugotovila, da ga je hudo polomila in je raje pobegnila nazaj v ZDA, kjer jo je čakal zapor.

Daniela Green je bila rojena na Češkoslovaškem, nekaj let pa je preživela v Nemčiji, kjer je spoznala ameriškega vojaka, se z njim poročila in preselila v ZDA, kjer je dokončala študij in se pogodbeno zaposlila pri FBI kot lingvistka.

Leta 2014 je sodelovala v preiskavi nemškega rap glasbenika, znanega pod umetniškim imenom Desso Dog, ki se je leta 2010 spreobrnil v islam in začel pesniti ode Osami bin Ladnu in drugim skrajnežem. Leta 2013 je prišel v Sirijo, kjer je postal propagandist Islamske države pod imenom Abu Talha al Almani. V enem od videoposnetkov drži v rokah sveže odsekano glavo, menda pa je bil zelo uspešen pri novačenju mladih skrajnežev.

Greenova je leta 2014 na skrivaj odpotovala k njemu preko Turčije in v Siriji sta se poročila, ko je bila še vedno poročena s svojim Američanom. Spoznala je napako, pobegnila v ZDA, tam vse priznala in sodelovala s preiskovalci, zaradi česar je dobila le dve leti zapora in je že na prostosti.