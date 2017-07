Ameriška vojaška vaja tik ob severnokorejski meji

Dva ameriška bombnika sta v Južni Koreji tik ob demilitariziranem območju ob meji s Severno Korejo v spremstvu ameriških in južnokorejskih lovcev danes izvedla redko vajo s pravimi bombami. Gre za odziv na novo provokacijo Severne Koreje, ki je v torek izvedla prvi preizkus medcelinske rakete.

Ameriška bombnika sta simulirala uničevanje baterij za balistične izstrelke, južnokorejski lovci pa natančen napad na podzemna poveljniška mesta. (Foto: AP)

Nadzvočna strateška bombnika b-1b sta vzletela iz letalske baze Andersen v Guamu. Vsako od letal je na okrožje Jeongvol okoli 80 kilometrov južno od meje s Severno Korejo odvrglo 900-kilogramsko lasersko vodeno pametno bombo za uničevanje podzemnih bunkerjev.

Po navedbah južnokorejske vojske sta ameriška bombnika simulirala uničevanje baterij za balistične izstrelke, južnokorejski lovci pa natančen napad na podzemna poveljniška mesta.

"S to vajo so južnokorejske in ameriške letalske sile potrdile tesno zavezanost temeljitemu kaznovanju sovražnika zaradi njegovih provokativnih dejanj ter pokazale svojo sposobnost zmleti njegova poveljniška mesta," so navedli.

Napad je bil del 10-urne vaje, ki sta jo vojaški sili izvedli v sodelovanju z japonsko vojsko. Ob tem so napovedali nove skupne vojaške vaje.

ZDA so v torek potrdile, da je Severna Koreja poskusno izstrelila medcelinsko raketo, ki je približno 900 kilometrov preletela v 40 minutah in nato padla v Japonsko morje. Dosegla naj bi višino več kot 2.500 kilometrov. Po besedah državnega sekretarja Rexa Tillersona gre za novo stopnjevanje grožnje ZDA, ki tako kot preostali svet ne bodo "nikoli sprejele jedrsko oborožene Severne Koreje".

Poskus je bil deležen mednarodne obsodbe, ZDA in Južna Koreja pa so se poleg tega odločile v odgovor izvesti tudi skupne vojaške vaje in manj kot 24 ur po poskusu s Korejskega polotoka izstrelile lastni raketi kratkega dosega, ki sta prav tako padli v Japonsko morje.