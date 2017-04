Ameriški obveščevalci: teroristi našli nove načine za namestitev eksploziva v prenosnike

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je letalske združbe o novi politiki obvestilo 21. marca. Prepoved zadeva prenosne računalnike, tablice, igralne konzole, kamere in druge naprave, ki morajo biti shranjene v prostoru za prtljago. (Foto: Thinkstock)

Ameriške obveščevalne agencije in organi pregona, so prepričani, da so teroristične organizacije odkrile načine, kako namestiti eksploziv v prenosne računalnike in druge elektronske naprave. Zbrane informacije v zadnjih nekaj mesecih so že botrovale sprejetju novih pravil na letih, so včeraj poročale ameriške televizije, ki so se sklicevale na vire v zveznem preiskovalnem uradu FBI ter drugih organih pregona.

Nemška tiskovna agencija dpa poroča, da so teroristične organizacije celo pridobile letališko varnostno opremo, s pomočjo katere so testirale, ali lahko eksploziv v prenosnih računalnikih in drugih elektronskih napravah res spravijo skozi nadzor na letališčih.

ZDA in Velika Britanija sta prejšnji teden objavili nova pravila in uvedle prepoved elektronskih naprav - razen telefonov in zdravstvenih aparatov - na vseh poletih v ZDA z desetih mednarodnih letališč v državah Bližnjega vzhoda in severne Afrike.

'Ciljajo na komercialno letalstvo'

Na ameriškem ministrstvu za domovinsko varnost poročanj niso potrdili, agenciji dpa so v elektronskem sporočilu zapisali, da določenih obveščevalnih informacij ne komentirajo javno. "Zbrane informacije kažejo, da teroristične skupine ciljajo na komercialno letalstvo, pri tem pa na tihotapljenje eksploziva v elektronskih napravah," so še zapisali.

Ministrstvo je letalske združbe o novi politiki obvestilo 21. marca. Prepoved zadeva prenosne računalnike, tablice, igralne konzole, kamere in druge naprave, ki morajo biti shranjene v prostoru za prtljago.

Nova pravila veljajo za polete v ZDA z največjih letališč na Bližnjem vzhodu, v Turčiji in severni Afriki. Gre za letališča v Kairu, Amanu, Kuvajtu, Casablanci, Dohi, Rijadu, Džedi, Istanbulu, Dubaju in Abu Dabiju.