Ameriški podpredsednik Pence najel odvetnika, Trumpu zaradi Comeya grozi preiskava

Zaradi preiskave posebnega tožilca Roberta Muellerja o morebitnem ruskem vpletanju v ameriške volitve, sodelovanja kampanje predsednika ZDA Donalda Trumpa z Rusi in Trumpovega oviranja preiskave, je v četrtek odvetnika najel tudi podpredsednik ZDA Mike Pence. Mueller naj bi preiskoval tudi poslovne dejavnosti Trumpovega zeta Jareda Kushnerja.

Trump je v četrtek takoj zjutraj v seriji tvitov kritiziral poročanja o tem, da Mueller sedaj, ko je odpustil direktorja FBI Jamesa Comeyja, preiskuje tudi njega. Vse skupaj je označil za največji lov na čarovnice v ameriški politični zgodovini.

Popoldne je nato v tvitih izrazil nezadovoljstvo, ker nihče ne preiskuje povezav med nekdanjo demokratsko predsedniško kandidatko Hillary Clinton, njeno družino ter drugimi demokrati z Rusi, ampak so se spravili le nanj, ki ni storil nič narobe.

Trump ni bil pod preiskavo, dokler ni odpustil Comeyja, sedaj pa mu grozijo pravne težave zaradi možnosti kaznivega dejanja oviranja preiskave. Razmišljal je tudi, da bi odpustil tudi Muellerja, vendar ga je nekdo prepričal, da bi s tem le zabredel v hujše težave.

Mike Pence, Ivanka Trump in Jared Kushner (Foto: AP)

Bela hiša medtem vsa vprašanja o preiskavi pošilja k odvetniku Marcu Kasowitzu, sedaj pa bo podobno počel tudi Pence. Iz urada podpredsednika ZDA so sporočili, da se osredotoča na delo in da torej nima časa za rusko afero.

Vsa vprašanja lahko naslovijo na odvetnika Richarda Cullena, ki je izkušen pravnik in je med drugim sodeloval pri obrambi vpletenih v afero Iran-Kontra, leta 2000 pa je pomagal Georgu Bushu mlajšemu v pravnem spopadu z demokrati na Floridi.

Posebnega odvetnika bo moral dobiti tudi Trumpov zet Jared Kushner, ki ga glede na poročanje Washington Posta preiskujejo zaradi poslovnih dejavnosti predvsem tistih, ki zadevajo Rusijo.

Ameriški obveščevalci so ugotovili, da je Rusija posegala v ameriške volitve, Mueller pa sedaj preiskuje, ali so z njimi sodelovali tudi ljudje okoli Trumpa in tudi samega predsednika, če ni morda oviral preiskave.