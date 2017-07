Ameriški predsednik Trump med srečanjem G20 v Hamburgu brez strehe nad glavo?

Ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu so morali rezervacijo sobe zavrniti celo v hotelu Four Seasons, saj so tudi vse njihove sobe med srečanjem G20 že zasedene. Po poročanju spletnega medija Independent je ironično, da lastnik luksuzne hotelske verige, v Hamburgu ne more dobiti hotelske sobe. Vsi prestižnejši hoteli v mestu so v času srečanja namreč zasedeni. Kot kaže, Trump v tem severnonemškem mestu nima nobene svoje nepremičnine.

Ironično: lastnik luksuzne hotelske verige Four Seasons v Hamburgu ni mogel dobiti proste hotelske sobe. (Foto: AP)

Spletni časnik Independent še poroča, da so ameriški mediji medtem izbrskali, kje so nastanjeni nekateri drugi visoki udeleženci omenjenega srečanja. Kralj Salman iz Savdske Arabije s svojim številčnim spremstvom biva v hotelu Four Seasons in še v dveh drugih, ruski predsednik Vladimir Putin je v hotelu Park Hyatt, nemška kanclerka Angela Merkel pa je nastanjena v hotelu Atlantic Kempinski,skupaj z delegacijama iz Indije in Kanade.

Hotelske kapacitete v mestu Hamburg so ob srečanju G20 popolnoma zasedene. (Foto: Thinkstock)

Predsednik ZDA je v času srečanja G20 zaenkrat nastanjen v hamburški senatni hiši, njegovo osebje pa bojda biva kar na tamkajšnji ameriški ambasadi, so po poročanju nemških medijev še zapisali v Independentu.

Kljub vsemu to niso prve težave ZDA z nastanitvijo svojih politikov v Nemčiji. Ameriški državni sekretar Rex Tillerson je bil februarja, v času srečanja ministrov G20 v Bonnu,nastanjen v zdravilišču več kilometrov izven mesta, kjer je omenjeno srečanje potekalo.