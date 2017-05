Ameriški protiraketni ščit v Južni Koreji je operativen

ZDA so sistem THAAD začele nameščati marca, kljub ostremu nasprotovanju Kitajske, ki meni, da je sistem uperjen tudi proti njenim raketnim zmogljivostim in da bo še dodatno zamajal regionalno ravnotežje sil.

Kitajska se je ostro odzvala tudi že na novico o operativnem zagonu sistema. V Pekingu so zahtevali njegovo takojšnjo ustavitev. "Kitajsko stališče je jasno in odločno. Nasprotujemo namestitvi sistema THAAD in pozivamo vse relevantne strani, naj takoj ustavijo to nameščanje. Sicer bomo sprejeli ustrezne ukrepe za zaščito naših interesov," je v Pekingu izjavil tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Geng Shuang.

Washington in Seul sta se za namestitev tega protiraketnega sistema dogovorila julija lani zaradi naraščajoče severnokorejske grožnje. Sistem so namestili v mestu Seongju v južnem delu Južne Koreje, kjer pa so lokalni prebivalci nad tem prav tako nezadovoljni, saj se bojijo, da so s tem postali ena prvih tarč morebitnega severnokorejskega napada.

(Foto: AP)

Kako deluje?

Sistem THAAD naj bi bil sposoben prestreči rakete kratkega in srednjega dosega. Zasnovan je tako, da prestrezni projektili uničijo prihajajoče izstrelke ob udarcu. Sistem naj bi zaenkrat dosegel "začetno sposobnost prestrezanja". Zmogljivosti naj bi predvidoma kasneje letos okrepili z dodatnimi komponentami, ko bodo te prispele v Južno Korejo.

Namestitev sistema bi sicer lahko še dodatno zaostrila že tako razgrete razmere na Korejskem polotoku. Severna Koreja se je živčno odzvala že na prihod ameriške podmornice, prihajajočo letalonosilko in skupne ameriško-japonske vojaške vaje. V Pjongjangu ZDA in ameriškega predsednika Donalda Trumpa obtožujejo, da izzivajo jedrski spopad.

Trump je sicer v ponedeljek v pogovoru za agencijo Bloomberg izrazil pripravljenost na srečanje s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom, če bi to pripomoglo k zmanjšanju napetosti. Dodal je, da bi bil na to pripravljen, če bile okoliščine za to primerne.

Tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer je nato sicer sporočil, da takih okoliščin še ni in da tudi ne vidi, da bi do tega lahko prišlo v bližnji prihodnosti. Kim bi najprej moral pokazati kak signal dobre volje, je dodal Spicer.

ZDA so doslej odločno zavračale neposredna pogajanja s Pjongjangom, dokler se ne odpove jedrskemu in raketnemu programu. To je pred dnevi ponovil tudi državni sekretar ZDA Rex Tillerson.