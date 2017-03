Abadi se je zahvalil Trumpu, ker je iraške državljane umaknil s seznama prepovedi vstopa v ZDA

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek v Beli hiši skupaj s kabinetom sprejel iraškega premierja Haiderja al Abadija in njegovo delegacijo, razpravljali pa so predvsem o boju proti Islamski državi (IS). Trump je Abadija pohvalil in dejal, da ima težko delo, iraški premier pa je izrazil željo po poglobitvi sodelovanja.

Trump je med kratko izjavo za javnost skupaj z Abadijem večkrat zbodel svojega predhodnika Baracka Obamo in menil, da se ameriška vojska leta 2011 ne bi smela umakniti iz Iraka, ker da je nastal prazen prostor, ki ga je zapolnila IS.

Trump je Abadiju zagotovil nadaljnjo podporo ZDA v boju proti IS, ga pohvalil skupaj z iraško vojsko za opravljanje težkega dela in menil, da se zadeve v Mosulu, kjer se borijo proti IS, pomikajo v pravo smer.

Abadi je IS označil za teroristično organizacijo, ki ogroža varnost sveta, Irak pa je v prvih bojnih vrstah. Omenil je pomoč iraške vojske 1,6 milijona beguncem, poudaril pomen stabilizacije razmer v državi in izrazil željo po večjem vojaškem, gospodarskem, energetskem in kulturnem sodelovanju z ZDA.

Predsedniku ZDA se je prav tako zahvalil, da je iraške državljane umaknil s seznama prepovedi vstopa v ZDA. Trump je v prvem izvršnem ukazu o začasni prepovedi vstopa Irak dal na seznam skupaj z Iranom, Somalijo, Libijo, Jemnom, Sudanom in Sirijo. V drugem ukazu pa je na željo Pentagona in State Departmenta Irak izpustil. Prvi ukaz je blokiralo prizivno sodišče v San Franciscu in ne velja, kakor tudi ne drugi ukaz, ki sta ga blokirala zvezna sodnika na Havajih in v Marylandu.

Trump je z Abadijem večkrat zbodel svojega predhodnika Baracka Obamo. (Foto: AP)

Trump je v izjavi po srečanju še dejal, da mu ni jasno, zakaj je Obama podpisal jedrski sporazum z Iranom. Izrazil je upanje, da bodo v prihodnosti ugotovili, zakaj je to storil.

Abadi na to ni imel komentarja, se je pa pošalil, da nima nič z domnevnim prisluškovanjem v Trumpovi stolpnici. Trump na novinarsko vprašanje o tem ni odgovarjal. Predsednik ZDA je namreč svojega predhodnika Obamo obtožil, da mu je prisluškoval. Nakazal je, da bi bili lahko za to odgovorni britanski obveščevalci, ker je to slišal od analitika na televiziji Fox.

Nekaj ur pred srečanjem Trumpa in Abadija je direktor Agencije za nacionalno varnost (NSA) admiral Mike Rogers v kongresu na vprašanje, ali je obtožba na račun Velike Britanije povsem smešna, odgovoril pritrdilno. Rogers in direktor FBI James Comey sta zagotovila, da ni dokazov v potrditev Trumpovih tvitov, s katerimi je Obamo obtožil prisluškovanja.

Abadi je kasneje obiskal tudi kongres, v Washingtonu pa ostaja še 22. in 23. marca, ko bo na State Departmentu potekala konferenca koalicije proti IS. Te se bo udeležil tudi slovenski zunanji minister Karl Erjavec.