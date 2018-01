Ameriško podjetje se je ponudilo, da bo iskalo skoraj štiri leta pogrešano letalo MH370

Bodo letalo kdaj našli? (Foto: AP)

Malezijska vlada je odobrila nov poskus v iskanju ostankov pred skoraj štirimi leti izginulega letala MH370. Vsekakor gre za eno največjih skrivnosti v moderni aviaciji, potem ko je 8. marca 2014 izginil Boeing 777 ga niso nikoli našli. Je pa res, da je izginilo na območju Indijskega oceana, ki je zelo odročno in neraziskano.

V iskanje so se vpletli tudi izurjeni Avstralci, a so lani obupali in izjemno drago akcijo dokončno preklicali.

V preteklih letih je sicer morje naplavilo nekaj kosov, za katere so potrdili, da so deli pogrešanega letala. Zdaj je svojo pomoč ponudilo ameriško podjetje Ocean Infinity, in sicer povračila stroškov ne bodo zahtevali, če ne bodo ničesar našli.

Malezijski minister za transport Liow Tiong Lai je pojasnil, da si je tudi malezijska vlada želela nadaljevati z iskanjem, vendar pa ne želi zbujati prevelikega upanja, da bi letalo dejansko našli. Pojasnil je, da je podjetje pripravljeno preiskati 25.000 kvadratnih kilometrov, ki, kot menijo strokovnjaki, skriva letalo.