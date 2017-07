Angela Merkel še naprej zavrača možnost uvedbe zgornje meje za prihod beguncev v Nemčijo

Nemška kanclerka Angela Merkel je v tradicionalnem televizijskem intervjuju pred odhodom na počitnice znova zavrnila možnost uvedbe zgornje meje za prihod beguncev v Nemčijo.

Bila je tudi kritična do načrta za prihodnost Nemčije svojega tekmeca za kanclerski položaj, socialdemokrata Martina Schulza.

Kot je pojasnila za televizijo ARD, je zmanjšanje števila beguncev, ki prihajajo v Nemčijo, mogoče doseči tudi brez določitve zgornje meje, denimo z bojem proti vzrokom za beg.

Merklova brani svojo odločitev, da nedavni vrh skupine G20 pripravijo v gosto naseljenem, dvomilijonskem Hamburgu. (Foto: AP)

Bila je tudi kritična do predstavljenega Schulzevega načrta za prihodnost Nemčije, ki med prioritetami izpostavlja digitalizacijo države, obvezne investicije in reformo šolstva. Pri investicijah po njenem ni težava v pomanjkanju denarja temveč v prepočasnem načrtovanju investicij, zato namerava njena CDU pospešiti postopke za načrtovanje investicij, še posebej za prednostne projekte.

Merklova je tudi branila svojo odločitev, da nedavni vrh skupine G20 pripravijo v gosto naseljenem, dvomilijonskem Hamburgu, potem ko so vrh 7. in 8. julija zasenčili nasilni protesti. "Za to sem odgovorna v enaki meri kot župan Hamburga Olaf Scholz in tega ne skrivam," je dejala. Nasilje ob robu vrha je obsodila in se zahvalila varnostnim silam. Pozivi k odstopu župana, ki prihaja iz vrst CDU, pa se ji ne zdijo upravičeni.