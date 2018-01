So na Hrvaškem odkrili kosti leta 2014 izginule francoske študentke?

Hrvaški lovci so v naselju Tržić Tounjski blizu Josipdola našli človeške kosti. Kot je prvi poročal Jutarnji list, policija in kriminalisti domnevajo, da gre za 21. julija 2014 izginulo Francozinjo Anno-Cecile Pinel.

So našli Anno? (Foto: nestali.hr)

Na truplu, ki so ga našli v bližnjem gozdu, na območju, polnem vrtač, prepadov in skal, so vidni znaki nasilja oziroma poškodb. Lobanja je po poročanju hrvaških medijev počena na desnem delu senc.

Več bo znanega po DNK analizi, ki jo bodo opravili na zagrebškem zavodu za sodno medicino in kriminalistiko. "Videli bomo, ali so predpostavke, da gre za identiteto pogrešane, pravilne. Za zdaj pa ne vemo, čigave so kosti," je za Jutarnji list povedal načelnik karlovaške Policijske uprave.

Da gre po vsej verjetnosti za 23-letno Francozinjo, ki je bila pred štirimi leti obiskovalka glasbenega festivala Momento Demento v Dolnjem Primišlju, policisti domnevajo zaradi predmetov, ki so jih našli ob kosteh. Vstopnica festivala, čevlji, zapestnica in slušni aparat – študentka arhitekture in urbanizma naj bi imela težave s sluhom –, naj bi bili dokazni material, da gre za Pinelovo, piše Jutarnji List.

Ljubiteljica potovanj in trance glasbe

Francozinja naj bi bila trmoglava in uporniška, a tudi velikodušna in komunikativna, poroča Jutarnji List. Leta 2013 je kupila kombi in ga preuredila v avtodom, a je volan raje prepustila prijateljem. Poslušala je trance glasbo in občasno vzela prepovedano drogo.

Na hrvaški festival se je odpravila v družbi, kasneje so želeli obiskati tudi portugalski koncert, za katerega so že kupili vstopnice, še poroča Jutarnji List. Anna-Cecile Pinel se je staršem nazadnje javila 18. julija, ko so se ustavili na Češkem, in jim poslala sporočilo: "Pozdrav iz Češke. Gremo proti Avstriji, čez dva dni pa festival." Prišli so na predzadnji dan festivala, na katerem se je zbralo okoli 2000 obiskovalcev z vsega sveta.

Momento Demento združuje ljubitelje trance glasbe in različnih substanc. Kot piše Večernji list, so policisti v tistem letu zaplenili okoli 1400 tablet LSD in pridržali 28 obiskovalcev.

Francozinja naj bi zadnji dan festivala srečala svojo prijateljico Roxanne. Po njenih besedah je Pinelova vzela torbico s stekleničko vode, telefonom in denarnico ter rekla, da gre na sprehod. Prijateljici se je zdela malo čudna, a je vedela, da se rada sprehaja. Anna-Cecile je vzela LSD in nato odšla. Takrat so jo videli zadnjič, še piše Jutarnji List.