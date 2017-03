FOTO: Apokaliptični prizori iz Peruja: ljudje so v poplavah izgubili vse, grozijo jim epidemije bolezni

Število smrtnih žrtev najhujših poplav v Peruju v zadnjih desetletjih se je povzpelo na najmanj 90, 20 ljudi še vedno pogrešajo. Minister za obrambo Jorge Nieto je dejal, da je vsaj 350 ranjenih. Okrog 290.000 hiš je po poročanju Sky News popolnoma uničenih, okrog 164.000 pa močno poškodovanih.

Prebivalci Peruja čakajo, da bo grozljiva deževna sezona že končno minila. Zaradi poplav in številnih plazov, ki jih je sprožilo deževje, je moralo okrog 100.000 ljudi zapustiti domove. Meteorologi napovedujejo, da naj bi močno deževje trajalo še vsaj do konca aprila.

Peru se že od začetka leta sooča z grozljivimi poplavami. (Foto: AP)

Perujski Rdeči križ je pozval mednarodno skupnost, da naj pomaga prebivalcem, ki so v poplavah izgubili vse svoje imetje. "To je resnično ena najhujših katastrof v zadnjih desetletjih za prebivalce severnega Peruja. Razsežnost poplav je resnično grozljiva," je opozoril Michele Detomaso, vodja perujskega Rdečega križa. "Ljudje so nam povedali, da je hiše, ljudi in živali preprosto odneslo, tudi posledice katastrofalnega vremena bodo strašne - grozijo različne bolezni in epidemije. Skrbi nas, da se bodo razpasli komarji, prenašalci bolezni, kot je denga mrzlica."

Rdeči križ je skupaj z ostalimi človekoljubnimi organizacijami pozval k zbiranju sredstev za pomoč ljudem, nemudoma bi potrebovali najmanj 4 milijone dolarjev (3,7 milijona evrov).

Perujski predsednik Pedro Pablo Kuczynski je že pred nekaj dnevi razglasil izredno stanje in obljubil pomoč ljudem, ki so izgubili domove.