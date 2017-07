Arabske države Katarju dale še 48 ur časa za izpolnitev njihovih zahtev

Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Bahrajn in Egipt so Katarju za 48 ur podaljšale desetdnevni ultimat za preklic de facto blokade nekaterih arabskih držav. To so storile na zahtevo kuvajtskega emirja, ki posreduje v sporu.

Katarski zunanji minister, Mohamed bin Abdulrahman al Thani je že v nedeljo zatrdil, da bi moral Katar zavrniti zahteve arabskih držav, ki po njegovem mnenju posegajo v suverenost Katarja. Je pa Katar po poročanju tujih agencij napovedal, da bo svoj odgovor kuvajtskemu emirju posredoval še danes.

(Foto: AP)

Ena najhujših diplomatskih kriz v Zalivu

Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Egipt in Bahrajn so diplomatske stike s Katarjem prekinile 5. junija in mu 22. junija postavile ultimat z več zahtevami. Arabskim državam ni po godu, da je Katar v dobrih odnosih z Iranom in da podpira (po njihovem mnenju) teroristične skupine, med njimi Muslimansko bratovščino, Al Kaido in libanonsko gibanje Hezbolah.

Od Katarja zato zahtevajo, da uradno in javno prekine vse vezi s teroristi in drugimi ideološkimi organizacijami ter preda vse domnevne teroriste, ki se nahajajo na ozemlju države. Doho so pozvali tudi k zaprtju katarske televizije Al Jazeera.

Televizija je v odzivu zapisala, da bi bilo zaprtje napad na svobodo medijev. "Menimo, da vsak poziv k zaprtju Al Jazeere predstavlja poskus utišanja svobode izražanja v regiji in omejevanje pravice ljudi do obveščenosti," so zapisali. Sporočili so še, da poziv k zaprtju "obžalujejo".

V okviru zahtev mora Katar zapreti turško vojaško oporišče v državi. Turški vojaki so sicer ravno pred kratkim prispeli v Doho na skupne vojaške vaje.

Savdska Arabija in zaveznice zahtevajo še, da se Katar neha vmešavati v notranjo in zunanjo politiko teh držav in preneha podeljevati katarsko državljanstvo državljanom teh štirih držav, plačati pa mora tudi reparacijo za vso morebitno škodo ali stroške, ki so nastali v preteklih letih zaradi katarske politike.

Gre za eno od najhujših diplomatskih kriz v regiji v zadnjih desetletjih. Katar, ki večino življenjskih potrebščin uvozi, je sedaj odvisen od iranske in turške pomoči.