Arabske države pripravljajo nove sankcije proti Katarju

Diplomatska kriza s Katarjem se je začela v začetku junija, ko so nekatere arabske države s Savdsko Arabijo na čelu Katar obtožile financiranja terorizma. (Foto: AP)

Po poročanju Al Arabije ima Katar do danes zvečer čas, da izpolni 13 zahtev arabskih držav, če želi rešitev diplomatske krize. Med njimi so zaprtje televizije Al Jazeera, zmanjšanje vezi z Iranom in konec podpore teroristom. Zahtevajo pa tudi umik turških vojakov iz Katarja.

Točne ure poteka roka Al Arabija ni navedla. V preteklih dnevih pa je več arabskih medijev poročalo, da se rok izteče v ponedeljek. Morebitnih novih sankcij naj prav tako ne bi bilo pričakovati pred ponedeljkom.

Katarski zunanji minister, šejk Mohamed bin Abdulrahman Al Tani je danes tvitnil, da so sosednje države zahteve oblikovale tako, da se jih lahko zgolj zavrne, s čimer je znova nakazal, da jih Katar ne namerava izpolniti.

Savdska Arabija in njene zaveznice so že pred skoraj štirimi tedni prekinile vse diplomatske odnose s Katarjem, sosednje države pa so tudi zaprle vse meje, češ da Katar podpira terorizem.