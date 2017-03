Aretaciji v primeru izginotja francoske družine: sta morila sestra in svak?

Francoska policija je po poročanju BBC v povezavi s skrivnostnim izginotjem družine Troadec iz Nantesa aretirala dve osebi.

Sestro in svaka Pascala Troadeca, enega od pogrešanih članov družine, so aretirali v Brestu, pri njiju so našli tudi več predmetov, ki so pripadali družini. Policija sicer še vedno upa, da bodo vsaj kakšnega člana našli živega.

Družino Troadec, očeta Pascala in mamo Brigitte, oba stara okoli 50 let, njunega 21-letnega sina Sebastiana in 18-letno hčerko Charlotte, so zadnjič videli 16. februarja. Nato so skrivnostno izginili neznano kam.

Nekaj časa je za glavnega osumljenca veljal sin, ki je imel v preteklosti že težave s policijo, a je ta danes sporočila, da so aretirali sestro in svaka očeta Pascala.