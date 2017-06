Aretirali 25-letnico, ki je spletnemu portalu posredovala poročilo NSA o vdoru Rusov v ameriški volilni sistem

V Georgii so konec tedna aretirali 25-letno pogodbenico ameriške agencije za nacionalno varnost (NSA) Reality Leigh Winner, ki je obtožena predaje zaupne dokumentacije mediju. Gre za poročilo NSA o vdoru ruske vojaške obveščevalne službe v ameriški volilni sistem, ki je bilo dokončano 5. maja letos.

Poročilo NSA opisuje, kako je ruska vojaška obveščevalna služba GRU več kot 100 volilnim uradnikom in zaposlenim v podjetju za upravljanje ali servisiranje volilnih strojev na Floridi, v New Yorku, Kaliforniji, Illinoisu, Indiani, Virginiji, Zahodni Virginiji in Severni Karolini poslala z virusi okuženo elektronsko pošto, ki so jo zamaskirali tako, da je bilo videti, kot da prihaja od Googla.

Elektronska pošta je imela priponko, ki jo je odprl najmanj en prejemnik, in Rusi so s tem menda dobili dostop do volilnih strojev. Za zdaj ni jasno, ali so Rusi tudi kaj dejansko prirejali in spreminjali. Če je to res, potem padejo v vodo vsa zagotovila ameriških volilnih uradnikov in drugih strokovnjakov, da volilnih izidov na ta način v ZDA ni mogoče potvarjati.

Winnerjeva je dokumentacijo predala spletnemu mediju The Intercept, ki jo je objavil z določenimi spremembami za zavarovanje virov in metod po posredovanju NSA. Šlo naj bi za podpornico lanskoletnega demokratskega predsedniškega kandidata senatorja Bernarda Sandersa, ki ne mara predsednika Donalda Trumpa.

Winnerjeva je zaposlena pri podjetju Pluribus International Corporation, ki ima pogodbo z NSA. Namestnik pravosodnega ministra ZDA Rod Rosenstein je dejal, da takšna dejanja ogrožajo nacionalno varnost, ljudje, ki so prisegli, da bodo varovali državne skrivnosti, pa bodo kaznovani, ko prelomijo prisego.