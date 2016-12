Aretirali nečaka Anisa Amrija in še dva islamska skrajneža

V Tuniziji so aretirali nečaka Anisa Amrija, glavnega osumljenca za ponedeljkov teroristični napad s tovornjakom v Berlinu, ter še dva islamska skrajneža, ki sta povezana z Amrijem, je sporočilo tunizijsko notranje ministrstvo. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so bili vsi trije člani "teroristične celice, povezane s teroristom Anisom Amrijem, ki je izvedel napad v Berlinu".

Danes aretirani so stari med 18 in 27 let, aretirali pa so jih v pokrajini Kairouan v osrednjem delu Tunizije, od koder bil doma Amri.

Amrijev nečak je priznal, da ga je osumljenec za berlinski napad pozival, naj se pridruži skrajnežem Islamske države, ter mu po pošti poslal denar za pot v Nemčijo, je sporočilo tunizijsko ministrstvo. V stiku sta bila, da bi se izognila policijskemu nadzoru, preko kriptirane aplikacije Telegram.

Sin Amrijeve sestre je še priznal, da je bil stric "emir" džihadistične skupine s sedežem v Nemčiji, znane pod imenom brigada Abu al Vala.

Amrija so ustrelili na obrobju Milana. Pri sebi je imel vozovnico za vlak iz Francije. (Foto: AP)

Medtem pa je so iz italijanskega urada za boj proti terorizmu sporočili, da vse kaže, da je bil Amri na begu sam ter da je v naglici spakiral svoje stvari. Pri sebi je imel 1000 evrov, zobno krtačko, peno za britje ter nahrbtnik. Poleg tega pa je imel oblečene kar tri pare hlač. Ni pa imel telefona, niti osebnega dokumenta, ko so ga ustavili, poroča CNN.

Se nemške oblasti niso ustrezno lotile preiskave?

Medtem je nemški notranji minister Thomas de Maiziere v pogovoru za nedeljsko izdajo časnika Bild zavrnil kritike, da se nemške oblasti niso ustrezno lotile preiskave in Amriju niso preprečile pobega iz države.

"Neprimerno bi bilo govoriti o napaki varnostnih služb. Seveda pa bomo zadevo natančno preučili in pripravili ustrezno poročilo," je dejal de Maiziere.

24-letni Amri je v Nemčijo iz Italije prispel lani, nemške varnostne službe pa so ga od marca spremljale, ker so sumile, da pripravlja napad, vendar so septembra nadzor opustile. Prošnjo za azil so mu zavrnili, a ga niso mogli izgnati iz države, ker od Tunizije niso prejeli njegovih dokumentov.

Nemške oblasti zdaj preiskujejo tudi, kako mu je uspelo po napadu v ponedeljek zvečer pobegniti iz države oziroma ali je imel pomagače.

Ustrelili so ga na obrobju Milana

Kot smo včeraj poročali, je Amrija med rutinsko kontrolo na obrobju Milana ustavila policijska patrulja in ko sta ga policista povprašala po dokumentih, je brez oklevanja izvlekel orožje. Enega policista je ustrelil in ga ranil v ramo. Policista sta odgovorila s strelnim orožjem in ga ubila.

Prvi mož nemškega tožilstva Peter Frank je dejal, da se bo preiskava po njegovi smrti nadaljevala. Osredotočila se bo na to, ali je imel osumljenec sostorilce ali podporno mrežo, ali je bil poljski voznik tovornjaka ubit s pištolo, ki jo je uporabil v Milanu, in kako mu je uspelo pobegniti iz Nemčije v Italijo.

Tiskovna agencija Amak, povezana s skrajno skupino Islamska država (IS), pa je objavila video posnetek, na katerem Amri prisega zvestobo vodji IS Abu Bakru al Bagdadiju. V posnetku je napovedal maščevanje za kri muslimanov, ki so umrli v napadih zahodnih sil.