Aretirali tri osumljence, ki naj bi sodelovali z napadalcem

Ruske oblasti so danes v povezavi s ponedeljkovim terorističnim napadom v Sankt Peterburgu aretirale tri osebe. Trojica naj bi sodelovala z osumljencem za napad, v katerem je umrlo 13 ljudi. Po poročanju ruskih medijev so trojico aretirali davi v stanovanju v predmestju Sankt Peterburga. Našli so tudi material za izdelavo bomb, zato so stanovanjsko poslopje izpraznili.

Kot so povedali sosedje, so bili aretirani srednjeazijskega videza.

Za ponedeljkov napad je osumljen v Rusiji rojeni državljan Kirgizistana Akbaržon Džalilov. (Foto: AP)

Pred tem so ruski mediji poročali, da so dopoldne v stanovanjski četrti na obrobju Sankt Peterburga v drugem poslopju odkrili eksplozivno napravo, ki so jo deaktivirali. Prebivalce so evakuirali.

Za ponedeljkov napad je osumljen v Rusiji rojeni državljan Kirgizistana Akbaržon Džalilov, ki je bil v eksploziji bombe na postaji podzemne železnice v drugem največjem ruskem mestu ubit. 22-letnik je bil po oceni ruskih preiskovalcev radikaliziran islamist.

Po napadu so v Sankt Peterburgu aretirali še skupino nekaj ljudi, ki naj bi novačila za sodelovanje v terorističnih skupinah, kandidate pa so predvsem iskali med ljudmi iz držav Srednje Azije. Oblasti doslej neposredne povezave med domnevnim napadalcem in skupino niso dokazale.