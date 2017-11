Argentinska mornarica že tri dni išče izginulo podmornico s 44-člansko posadko, na pomoč pri iskanju tudi Nasino letalo

Argetinska mornarica že tri dni išče izginulo podmornico San Juan. Iskanje so razširili na Južni Atlantik, potem ko jim nikakor ne uspe stopiti v stik s 44-člansko posadko na krovu.

Predsednik Maurico Macri je dejal, da so v akcijo vključili vse razpoložljive ekipe, pridružilo se jim je tudi Nasino raziskovalno letalo. Pomoč pri iskanju so ponudile številne države, med drugimi Velika Britanija, Brazilija, Čile, Peru, Urugvaj in Južna Afrika.

"Še vedno nam ni uspelo stopiti v stik s podmornico, prav tako je ne zaznajo naši radarji," je po poročanju BBC povedal predstavnik mornarice Enrique Balbi.

Plovilo se je vračalo z rutinske misije z Ushuaie na skrajnem delu Južne Amerike, pripluti pa bi moralo v domači Buenos Aires. Zadnji stik s poveljniškim mostom je bil v sredo zjutraj, ko so bili kakšnih 430 kilometrov od obale.

Podmornica San Juan, ko je bila še zasidrana v Argentini. (Foto: AP)

Območje, kjer se je podmornica zadnjič oglasila, preiskujejo argentinski rušilec in dve korveti. Za zdaj niso našli nobenih sledi, iskanje pa še otežujeta močan veter in visoki valovi.

Balbi je povedal, da je precej zaskrbljujoče, ker od posadke že tako dolgo časa ni nobenega glasu. Domnevajo, da bi bile za "tišino" lahko odgovorne težave pri komunikacijskih zvezah, a mornariški protokol izrecno navaja, da se mora plovilo v primeru težav s komunikacijskimi zvezami nemudoma dvigniti na površje.

"Pričakujemo, da je na površju," je rekel Balbi in hkrati zanikal, da bi se na podmornici vnel požar, kot so poročali nekateri lokalni mediji.

Podmornica nemške izdelave je bila zgrajena leta 1983, gre pa za najbolj novo od treh podmornic, ki jih premore Argentina. Med letoma 2007 in 2014 so jo prenovili, da bi podaljšali njeno življenjsko dobo še za 30 let, poroča Guardian.

Predsednik Macri je v rednih stikih z družinami pogrešanih mornarjev. "Vsa država je v skrbeh," je zapisal na družbenem omrežju Twitter. "Storili bomo vse, da San Juana najdemo čim prej."

"Molimo k bogu in prosimo za to tudi ves argentinski narod, da jih bodo le našli žive in zdrave," je dejal Claudio Rodríguez, brat enega od članov posadke.

Na krovu je tudi 35-letna častnica Eliana Krawczyk. Njen oče Eduardo je za Todo Noticias TV povedal: "Upajmo, da se jim ni zgodilo nič hudega. Na morju so vsi bratje, podmornica pa je bolj ogrožena kot druga plovila."