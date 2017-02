Astronomi odkrili sistem sedmih planetov z velikostjo, presenetljivo podobno Zemljini

Astronomi so 40 svetlobnih let od Zemlje odkrili sistem sedmih planetov, katerih velikost je podobna Zemljini. Planete so odkrili s pomočjo teleskopov z Zemlje in vesolja, ko so šli mimo svoje starševske zvezde, izredno hladne pritlikave zvezde Trappist 1, so sporočili iz Evropskega južnega observatorija (ESO).

Kot so ugotovili znanstveniki, so vsi planeti v sistemu Trappist-1 po velikosti podobni Zemlji ali Veneri v našem Sončevem sistemu ali nekoliko manjši. Njihova specifična teža tudi nakazuje, da je najmanj šest planetov skalnatih po sestavi.

Trije odkriti planeti ležijo v območju, ki je primerno za naselitev, na njih pa bi tudi lahko bili oceani, s čimer je večja verjetnost, da bi lahko bilo v na novo odkritem sistemu tudi življenje. Tokrat odkriti sistem planetov ima največje število planetov v velikosti Zemlje doslej in hkrati največje število planetov, ki bi na svojo površini lahko imeli tekočo vodo, je objavljeno v današnji izdaji revije Nature.

Takšno naj bi bilo površje planeta Trappist-1f. (Foto: AP)

Znanstveniki so hkrati odkrili da ima najmanj šest planetov v sistemu poleg velikosti, podobne Zemljini, tudi temperaturo, ki je podobna našemu planetu. Planete so poimenovali Trappist-1b, c, d, e, f, g in h.

Vodilni avtor raziskave Michael Gillon iz STAR Instituta na belgijski univerzi Liege je nad odkritjem očaran: "Gre za osupljiv sistem planetov, ne samo zato, ker smo odkrili toliko planetov, pač pa tudi zaradi tega, ker so planeti po velikosti presenetljivo podobni Zemlji".

Kot so še ugotovili znanstveniki, je starševska zvezda planetov Trappist-1 po drugi strani zelo majhna in naj bi imela zgolj osem odstotkov mase Sonca, kar pomeni, da je le malenkost večja od Jupitra. Menijo, da se nahaja v ozvezdju Vodnarja in naj bi bila zelo mračna.

Sistem planetov, poimenovan Trappist-1. (Foto: AP)

Soavtor Amaury Triaud pojasnjuje: "Energija, ki jo oddaja pritlikava zvezda Trappist-1 je veliko šibkejša od tiste, ki jo oddaja naše Sonce. Da bi lahko na površini teh planetov bila voda, morajo biti planeti v bistveno bližjih orbitah, kot je to v našem Sončevem sistemu. Na srečo se zdi, da je tovrstna kompaktna konfiguracija prav tisto, kar vidimo okrog pritlikavke Trappist-1."

Zaradi najnovejšega odkritja je sistem Trappist-1 že postal pomemben za prihodnje, nove raziskave. Vesoljski teleskop Hubble tako že preiskuje ozračja planetov. Član raziskovalne skupine Emmanuel Jehin je navdušen nad možnostmi v prihodnosti: "Z naslednjimi generacijami teleskopov, kot sta Evropski izredno velik teleskop in teleskop James Webb, bomo kmalu sposobni iskati sledi vode in morda celo dokaze življenja na teh planetih."