Avstralcem zaradi vročinskega vala odsvetujejo gledanje televizije in kuhanje

V Avstraliji so te dni priča rekordno visokim temperaturam. (Foto: AP)

Medtem ko se na severni polobli soočamo z mrazom in s snežnimi viharji, pa je Avstralijo, kjer je trenutno poletje, zajel vročinski val. Živo srebro se je danes ponekod povzpelo do 40 stopinj Celzija, zaradi česar so večji porabniki energije na vzhodni obali Avstralije začasno zaprli svoja vrata, oblasti pa so prebivalce pozvale, naj doma ne kuhajo in ne gledajo televizije.

Tako naj bi namreč zmanjšali obremenjenost napajalnikov v primeru, da se vročinski val iz notranjosti države preseli na obalo. Le nekaj dni po tistem, ko je 40 tisoč domov in podjetij v Južni Avstraliji ostalo brez električne energije, se oblasti znova pripravljajo, da bi jo na nekaterih območjih New South Wales preventivno izklopili.

Minister za energetiko v New South Walesu Don Harwin je prebivalce pozval, naj razmislijo, kako bi po službi porabili čim manj energije. "Namesto da greste domov kuhat in gledat televizijo, pojdite morda raje v kino, nakupovalno središče, s čimer boste prihranili dragoceno energijo. Vsak majhen korak pomaga," je povedal Harwin.

Začasno je nehala delati tudi največja avstralska topilnica aluminija Tomago, ki izvaža v Azijo, na Japonsko in Kitajsko. Je eden največjih porabnikov električne energije na območju New South Walesa, izpad proizvodnje pa že kaže finančni manjko.

Jutri rekordna vročina

Olenka Duma z urada za meteorologijo je povedala, da je kopičenje vročine v notranjosti Avstralije potisnilo vroč zrak proti New South Walesu, območju, ki je najbolj poseljeno. "Bilo je, kot da so bila okna in vrata zaprta zelo dolgo časa, potem pa jih je nekdo odprl, vsa vročina pa je butnila v notranjost," je za Reuters povedala meteorologinja.

Če se je živo srebro danes na nekaterih območjih New South Walesa dvignilo na 40 stopinj Celzija, pričakujejo jutri rekordne temperature; najtoplejši dan v februarju, odkar vodijo evidenco. A že zdaj je prevroče, da bi ljudje zapustili svoje domove, je povedal Ned Qutami, lastnik šestih sladolednih mobilnih barov v Sidneyu. "Danes ne delam, doma sem sedel z vključeno klimatsko napravo. Ljudje so ali na plaži v vodi ali pa doma. Nikomur ne pade na pamet, da bi jedel sladoled," je še dodal.

Odvisni od vetra, a kaj, ko vetra ni

Vročina in izpadi električne energije so v Avstraliji sprožili razpravo o varnosti oskrbe z energijo v državi, potem ko je upravljalec v sredo napovedal, da bodo nekaterim podjetjem v Južni Avstraliji začasno ustavili dobavo električne energije.

Južna Avstralija je odvisna od vetra, ki proizvaja tretjino električne energije, veter pa se je polegel ravno v trenutku, ko so ljudje množično začeli uporabljati klimatske naprave. To je bil zadnji udarec v nizu električnih motenj in cen električne energije, vključno z električnim mrkom po vsej državi, ki je septembra lani prisilil rudnike bakra, talilnice in jeklarne, da so za dva tedna zaprli svoja vrata.

Težave so sprožile pregled nacionalne politike trga z električno energijo vključno s tem, kako obvladovati hitro rast vetrne in sončne energije ter zaprtje elektrarn na premog, ki so bile bistvenega pomena za stabilno dobavo električne energije.