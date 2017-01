Avstralijo pretresel napad v trgovskem centru, trije mrtvi, med njimi tudi otrok

Najmanj tri osebe so umrle, potem ko je 26-letni moški z avtomobilom zapeljal v množico ljudi sredi nakupovalne ulice Bourke v avstralskem Melbournu. Vsaj 25 ljudi je ranjenih, med njimi tudi štirje otroci. Med žrtvami sta moški in ženska, stara okrog 30 let, in otrok.

Stanje poškodovanega devetletnika je resno, a stabilno, je poročal avstralski časnik The Age, tri mesečna dojenčica ostaja v kritičnem stanju, v bolnišnico so jo odpeljali kar s policijskim vozilom, saj ni bilo časa čakati na rešilni avtomobil. Tudi stanje drugih dveh poškodovanih otrok je resno. Vsi se zdravijo v lokalni bolnišnici.

Stuart Bateson, predstavnik tamkajšnje policije, je po poročanju CNN dejal, da je moški namenoma zapeljal v skupino pešcev okrog 14. ure popoldne po lokalnem času (okrog 3. zjutraj po srednjeevropskem). "Verjamemo, da je to dejanje povezano z napadom z nožem, ki se je zgodil malce pred tem v Windsorju, šlo naj bi za zasebni obračun," je povedal. "Moški je že dopoldne napadel svojega brata. V preteklosti je tudi že imel opravka s policijo, za njim je dolga zgodovina družinskega nasilja, zasvojenosti z drogami in psihičnih problemov."

Napadalec naj bi po napadu na brata kot talko vzel s seboj žensko, a je tej na mostu Bolte uspelo uiti. Policija dogajanja na ulici Boruke zato ne preiskuje kot teroristično dejanje. Bateson je še dodal, da ne obstaja nevarnost nadaljnjih incidentov, a naj bodo ljudje vseeno previdni.

Po poročanju Sky News so policisti osumljenca na kraju dogodka ustrelili v ramo, a ni resneje poškodovan. Trenutno je sicer v priporu. Posnetki s kraja dogodka prikazujejo moškega, kako se podivjano vozi po ulici v rdečem avtomobilu. Po napadu leži na tleh, oblečen zgolj v rdeče spodnje perilo in obut v bele čevlje.

Priča dogodka je povedala, da je bilo slišati "grozen hrup in razdejanje, naenkrat je bila povsod naokoli policija, telesa so ležala na tleh."

Avstralski premier Daniel Andrews je napad označil kot "zlobno, zločinsko dejanje" in se zahvalil reševalnim službam, ki so hitro prišle na kraj nesreče ter ranjenim nudile vso potrebno pomoč. "Ponosni smo na reševalce, odlično so se odrezali v hudi situaciji."

Odprto prvenstvo Avstralije v tenisu se sicer prav v teh dneh odvija le 2 kilometra od kraja zločina.