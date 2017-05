Avstralska senatorka kot prva v njihovem parlamentu dojila otroka

Larissa Waters (Foto: AP)

Senatorka Larissa Waters je postala prva avstralska političarka, da je v parlamentu dojila svojega otroka. Watersova je na sejo, na kateri so potekala glasovanja, prinesla svojo dvomesečno deklico Alio Joy.

''V parlamentu rabimo več žensk in več staršev,'' je zapisala na Facebooku in dodala, da rabijo družini prijazna delovna mesta in cenovno dostopne vrtce za vse. Podprla jo je tudi senatorka za delo Katy Gallegher. ''Ženske so v parlamentih po vsem svetu. In ženske imajo in bodo še naprej imele otroke in da bi lahko tako delale kot skrbele za otroke moramo prilagoditi sistem,'' je dejala.

Spodnji dom avstralskega parlamenta se je lani pridružil senatu, da dovoljujeta dojenje, a do zdaj še nobena poslanka ali senatorka ni izkoristila te pravice. To so dovolili po aferi leta 2015, ko so ministrici Kelly O'Dwyer svetovali, naj si črpa mleko za otroka, da tako ne bi zaradi hranjenja otroka manjkala na sejah. Do lani so lahko političarke svoje otroke prinesle le v pisarne ali javno dostopne prostore v parlamentu, ne pa tudi v sejne sobe. V avstralskem senatu je dojenje dovoljeno že od leta 2003.

Tema o dojenju je občutljiva v številnih parlamentih po vsem svetu. Lani je španska poslanka Carolina Bescansa naletela na številne kritike, pa tudi pohvale, ker je svojega otroka odnesla v parlament in ga tam tudi podojila. Italijanska političarka Licia Ronziulli je dvignila precej prahu, ko je septembra 2010 svojo dojenčico podojila v Evropskem parlamentu.