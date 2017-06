Avstrija bo do leta 2020 uvedla minimalno plačo 1.500 bruto za vse

Avstrija bo do leta 2020 uvedla minimalno plačo v višini 1.500 evrov bruto za vse, so se dogovorili socialni partnerji v severni sosedi. Medtem pa se v pogajanjih niso uspeli dogovoriti o ukrepih za večjo fleksibilnost trga dela. Minimalno plačo naj bi glede na dogovor, ki so ga predstavili na novinarski konferenci predstavnikov vseh štirih skupin, ki sodelujejo v socialnem dialogu, uveljavili na ravni kolektivnih pogodb.

Kot je dejal prvi mož avstrijske gospodarske zbornice Christoph Leitl, so z uveljavitvijo do leta 2020 zagotovili, da nobena od panog ne bo preobremenjena. Zagotovili pa so tudi, da v določanje minimalne plače ne bo posegel zakonodajalec; v avstrijskem parlamentu je že predlog minimalne plače v višini 1750 evrov.

Leitl je ob tem zavrnil namige, da so delodajalci, ki so pristali na minimalno plačo, niso pa dobili želenega podaljšanja delovnega časa, utrpeli poraz. "To je treba gledati športno, vedno ne moreš zmagati. Tudi podjetje ne dobi vsakega posla, za katerega se poteguje," je dejal in zatrdil, da se bodo pogovori nadaljevali.

Kot je še povedal, so bili socialni partnerji blizu dogovora, a je po njegovem svoje dodalo preračunavanje v predvolilnem boju za stolčke v avstrijskem parlamentu.

Predsednik avstrijske zveze sindikatov ÖGB Erich Foglar je ocenil, da socialni dialog teče dobro. Glede ukrepov za prožnejši trg dela je Folgar zagotovil, da "to ostaja na dnevnem redu". Datuma nadaljevanja pogajanj in novega roka partnerji sicer niso določili.

Avstrijska vlada je socialnim partnerjem dala čas do konca junija, da dosežejo soglasje o teh že leta perečih vprašanjih. V nasprotnem primeru je vlada zagrozila, da bo zakonodajo uredila po svoje. Glavno vprašanje, ki razdvaja socialne partnerje, je tisto o podaljšanju dovoljenega delovnega časa na 12 ur dnevno.

Avstrijski gospodarski minister Harald Mahrer je razočaran, ker partnerji niso uspeli doseči dogovora o delovnem času. Kot je dodal, bo glede na prihajajoče parlamentarne volitve 15. oktobra sedaj težko še kaj ukreniti. "Dejstvo je, da mora biti ta tema na vrhu dnevnega reda prihodnje vlade," je dejal.

Razočaranje je izrazil tudi prvi mož industrijskega združenja IV Georg Kapsch. "Enostranski dogovor o minimalni plači, ki bo domača podjetja stala do 900 milijonov evrov, je brez sodobne in poštene ureditve na področju delovnega časa nerazumljiv," je dejal.

Podobno so v združenju elektro industrije FEEI šampanjce pustili v hladilniku. "Za avstrijska industrijska podjetja, ki delujejo v globalni konkurenci in so močno izvozno orientirana, je fleksibilna ureditev delovnega časa bistveni dejavnik," je dejal vodja združenja Lothar Roitner.

V trgovinski zbornici se medtem veselijo minimalne plače v višini 1500 evrov, ki bo okrepila kupno moč. Tudi oni sicer obžalujejo, da dogovora pri drugem odprtem vprašanju ni bilo.