Avstrijske oblasti prepovedale koncert zloglasnega Hrvata Thompsona

Mestne oblasti Kremsmuenstra v Zgornji Avstriji so v četrtek prepovedale nastop hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona, ki bi moral v soboto nastopiti v lokalni športni dvorani, poroča radio Sarajevo.

"Organizatorje koncerta smo obvestili, da mestna dvorana ni več na voljo. Žal nam je, da je prišlo do tega. Smo proti vsakršnemu ekstremizmu. V prihodnje se bomo prej malce bolj pozanimali, komu bomo dali v najem naše prostore," je dejal župan Kremsmuenstra Gerhard Obernberger iz Avstrijske narodne stranke (ÖVP). Dodal je, da potem, ko je dobil nove podatke o ideološkem ozadju koncerta, ne more več zagotoviti javnega reda in miru.

Župan se je opravičil, da ob podpisu pogodbe o najemu dvorane ni bilo dovolj jasno, da gre za ekstremno desničarsko ideologijo, pač pa je bil dogodek prijavljen kot "Hrvaški večer".

Že pred tem so se predstavniki stranke Zelenih, Socialdemokratske stranke Avstrije in razne druge iniciative borili proti glasbeniku in zahtevali prepoved koncerta.

"Ko je že vnaprej jasno, da bo taka manifestacija služila za hujskanje ene skupine ljudi proti drugi, potem je potrebno tak dogodek prepovedati," je za agencijo APA izjavil parlamentarni zastopnik Zelenih Kai Oellinger. Poudaril je, da je bil Thompsonov koncert v preteklosti že prepovedan, in sicer leta 2008 na Koroškem, pa tudi v Nemčiji, na Nizozemskem in v Švici.

Organizator ne razume kritik na račun hrvaškega pevca

Organizator koncerta Krasmidar Gadžić je dejal, da ne razume kritik na račun koncerta. "Z nastopi Marka Perkovića Thompsona smo imeli že nekaj izkušenj in nikoli ni bilo nobenih težav." Dodal je, da niti umetnik sam niti organizator koncerta ne želita imeti nobene povezave z ideologijo, ki se jima pripisuje. "Ti časi so mimo."

Avstrijski mediji še poročajo, da Thompson na svojih koncertih večkrat izvaja tudi pesmi, ki poveličujejo ustaštvo.