Avtomobila pogoltnila luknja

V Kaliforniji divja nevihta, ki so jo pomenovali kar vremenska bomba. (Foto: AP)

V mestu Studio City v bližini Los Angelesa se je zgodila nenavadna nesreča, ko je dva avtomobila, ki sta sicer vozila po cesti, nenadoma pogolntlila luknja in zgrmela sta v deročo vodo.

KABC-TV je v živo prenašala dogodek, ki se je zgodil v petek zvečer. Kot je videti na posnetku, je sprva v luknjo zgrmel en avtomobil, drugi pa nekaj minut kasneje. Vodja losangeleških gasilcev Eric Scott je povedal, da so na kraj prispeli okoli 20. ure in takoj priskočili na pomoč ženski, ki je ostala ujeta v avtomobilu, navaja BBC. "Ženska je gasilcem povedala, da je mislila, da bo umrla," je povedal Scott in dodal, da so jo z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, njeno zdravstveno stanje za zdaj ni znano.

Takoj zatem je luknja pogoltnila še drugi avtomobil, v katerem pa na srečo ni bilo nikogar.

V Kaliforniji sicer divja ena najmočnejših neviht v zadnjem času, ki so jo poimenovali kar 'vremenska bomba'. Kot je še povedal vodja losangeleških gasilcev, imajo polne roke dela, reke so močno narasle in odnašajo s seboj vse, kar jim pride na pot.