B2 KAPITAL d.o.o. osrečil skoraj 400 šolarjev

Šolske potrebščine, ki jih je priskrbelo podjetje B2 KAPITAL d.o.o.

Novo šolsko leto prinaša nova doživetja kot tudi potrebo po novih šolskih potrebščinah, ki si jih nekatere družine le težko privoščijo. Zveza prijateljev mladine Slovenija zato v sklopu akcije »Poštar Pavli polni šolske torbe« zbira šolske potrebščine za otroke iz socialno šibkejših družin. Letos bodo tako razveselili okrog 2000 šolarjev.

Pri zbiralni akciji je s svojim prispevkom z veseljem sodelovalo tudi podjetje B2 KAPITAL d.o.o., ki je priskrbelo šolske potrebščine, s katerimi so pomagali napolniti šolske torbe skoraj 400 šoloobveznih otrok. ZPMS so namreč podarili več škatel raznobarvnega šolskega materiala. Podjetje, ki se sicer ukvarja z odkupom in izterjavo terjatev, je s tem potrdilo pomembnost dobrodelnosti večjih gospodarskih akterjev v današnjem času.

Naročnik oglasa je B2 KAPITAL d.o.o.