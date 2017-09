Na Baliju zaradi grozečega vulkana evakuirali že skoraj 50.000 ljudi

Zaradi vulkana Mount Agung, ki grozi indonezijskemu otoku Bali, so po podatkih indonezijskega Rdečega križa evakuirali že več kot 42.000 okoliških prebivalcev.

Oblasti so izdale opozorilo četrte, najvišje stopnje nevarnosti in okoli kraterja vzpostavile 12-kilometrsko zaprto območje. V zadnjih dneh so namreč zaznale na stotine tresljajev.

"Zadnje analize kažejo, da je seizmološka aktivnost v gori močno povečana in da obstaja neposredna nevarnost za izbruh. Nihče pa ne more natančno predvideti, kdaj točno se bo to zgodilo," je v nedeljo sporočil indonezijski nacionalni center za vulkane.

V nebo se dviga 200 metrov visok dim

Indonezija ima štiristopenjsko lestvico opozarjanja na nevarnost. Prve vulkanske tresljaje so zaznali že pozno avgusta, zato so 14. septembra zvišali stopnjo nevarnosti iz normalne v potencialno nevarno. V dneh, ko je vulkanska aktivnost postala pestrejša, pa so povečali stopnjo na najvišjo in v petek začeli z evakuacijami.

Po besedah vulkanologa Gede Suantika se z vrha gore v nebo dviga okoli 200 metrov visok dim. "Opazujemo dim, ki se dviga iz kraterja, in česa takšnega še nismo nikoli videli," je povedal za agencijo Reuters.

V okolici vulkana živi približno 80.000 ljudi. Po poročanju BBC-ja se je na tisoče prebivalcev preselilo v začasna bivališča v vladnih poslopjih in športnih dvoranah, oblasti pa s tovornjaki tja dovažajo hrano, vodo, šotore, odeje, medicinsko pomoč in druge zaloge.

Nekatera območja so vzpostavila celo začasna zavetišča za živino, poroča The Jakarta Post.

Oblasti so ljudi pozvale, naj ostanejo mirni, in posvarile pred lažnimi posnetki erupcije, ki se širijo po družbenih omrežjih.

Turizem še ni prizadet

Mount Agung leži na višini več kot 3000 metrov v vzhodnem delu Balija, 70 kilometrov stran od turističnih območij Kuta in Seminyak, ki za zdaj še ne občutita kakšnih posledic. Tudi letalski promet na otok in z njega poteka normalno, čeprav je nekaj držav – med njimi Velika Britanija, Avstralija in Singapur – svoje državljane, ki potujejo tja, opozorilo na pretečo nevarnost.

Lokalni turistični urad je sporočil, da tudi čolni na sosednja otoka Lombok in Java vozijo normalno po urniku. Čeprav vulkanskega prahu v zraku še niso zaznali, ljudem svetujejo, naj se za vsak primer založijo z obraznimi maskami.

Mount Agung je eden od 130 še delujočih vulkanov v Indoneziji, ki leži na t. i. pacifiškem ognjenem obroču. Ko je izbruhnil leta 1963, je umrlo več kot tisoč ljudi. Zdaj je Bali veliko bolj naseljen, ima pa boljšo infrastrukturo in opremo za zaznavanje vulkanske aktivnosti.