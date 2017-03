Bančna roparja v Clevelandu s pištolo napadla nekdanjega slovenskega konzula

Lokalna televizija ABC iz Clevelanda je poročala, da so bančni roparji v ponedeljek v predelu Clevelanda Euclid sredi belega dne ob 11. uri zjutraj po krajevnem času napadli nekdanjega generalnega konzula Slovenije v Clevelandu Jurčeka Žmauca in mu ukradli najet avtomobil, denarnico ter prenosni računalnik.

Žmauc, ki živi in dela v ZDA kot predsednik Slovensko-ameriške poslovne skupnosti (Saba) je za omenjeno televizijo povedal, da ga je eden od fantov udaril v obraz, vanj uperil pištolo in odšteval dokler ni predal ključa od pravkar najetega avtomobila nissan versa.

Nato sta pobegnila in se z ukradenim avtomobilom podala na rop banke "Fifth Third Bank" v mestu Lyndhurst. Pridružil se jima je še en osumljenec.

Za njimi je razpisana nagrada

Agentka FBI Vicki Anderson je povedala, da je to standardni način delovanja te skupine kriminalcev. Doslej naj bi podobno od 6. februarja oropali že devet bank v območju.

Po bančnem ropu, med katerim so zaposlenim za bančnim oknom predali listek z zahtevo po denarju in obvestilom, da so oboroženi, so mladeniče policisti nekaj časa preganjali po ulicah predela Cleveland Heights, vendar so pregon prekinili zaradi varnostnih zadržkov. Ujeli jih niso in za njimi je razpisana nagrada.

Žmauc: na glavo mi je prislonil pištolo in začel hladnokrvno odštevati sekunde

Žmauc je za STA potrdil dogodek, ki bi ga lahko stal življenja. Po njegovih besedah sta mu avtomobil in vse, kar je bilo v njem, ukradla dva temnopolta mladeniča, ki sta šla mimo njega po prazni ulici v sicer zelo varnem predelu Clevelanda, ko je obiskoval znance, ki jih ni bilo doma.

"Ko sta šla mimo mene sem ju še prijazno pozdravil," je dejal Žmauc. Nato si dala na glavo kapuce in zahtevala ključe od avtomobila. Eden od njiju ga je mahnil po obrazu, vendar ni dobro zadel in Žmauc bi zahtevo po predaji ključa verjetno odklonil, če mu ne bi napadalec prislonil pištolo ob glavo in začel hladnokrvno odštevati sekunde za predajo ključa ali strel v glavo.

Žmauc je naredil to, kar policija priporoča vsem, ki se znajdejo v podobnem položaju. Ključe je izročil in roparjema ni ravno zaželel srečne poti, ampak je bil vesel, da je preživel. Med krajo avtomobila in ropom banke je preteklo več ur, policija in FBI pa sta medtem iskala vozilo ter celo našla nekaj osumljencev, vendar je Žmauc povedal, da niso pravi.

Avtomobila še niso našli, med drugim ker najet avtomobil presenetljivo ni imel vgrajene globalnega pozicijskega sistema (GPS). Podjetje Enterprise je Žmaucu razložilo, da tega več nimajo zaradi zapletov okrog kršenja zasebnosti.

'Bil sem na nepravem mestu ob nepravem trenutku'

Po uvodnem šoku je moral preklicati vozniško dovoljenje in vse kreditne ter druge kartice, kar je bilo malce težje, ker so mu z avtomobilom izmaknili tudi očala z dioptrijo. "Nimaš kaj. Bil sem na nepravem mestu ob nepravem trenutku in sem prepričan, da se na tem mestu naslednjih 100 let ne bo zgodil podoben zločin," je še povedal Žmauc.

Policija poskuša roparje izslediti tudi s sledenjem kreditnih kartic Žmauca, ki se je nasmejal ob pripombi, da jih lahko najdejo tudi na drug način.

V avtomobilu je imel slovenske knjige, med njimi knjigo nekdanjega zunanjega ministra Dimitrija Rupla in zgoščenke s slovensko glasbo. Temnopolti mladenič v okolici Clevelanda, ki bo bral Rupla ali poslušal glasbo Mojmira Sepeta bo sedaj hitro sumljiv, dokler ne aretirajo roparjev.