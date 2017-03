Bančni uslužbenki kradli z računov, da bi si kupili ferrarija

(Foto: Thinkstock)

Ruski preiskovalci so v sredo stopili na prste bančnima uslužbenkama, ki sta si nakradli za več kot 650.000 evrov denarja. Kot poroča ruski časnik Kommersant, sta storilki pravzaprav sestri, ki sta bili zaposleni na ruski banki Sberbank. Zlorabili sta dostope do računov komitentov in si denar nakazovali prek računov fiktivnih podjetij, poročajo.

Očitno pa nista hoteli prav dolgo odlašati z zapravljanjem ukradenega denarja. Prijeli so ju namreč v prostorih podjetja, ki se ukvarja s prodajo prestižnih avtomobilov. Zanimali naj bi se za nakup ferrarija, saj da so bile to že dolgo sanje ene od sester, poroča The Moscow Times. Obtožili so ju velike finančne prevare, sledi sojenje.