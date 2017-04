Begunce v Libiji za nekaj sto evrov prodajajo za sužnje, tudi spolne

Kako nevarna je pot afriških beguncev, ki skušajo doseči Evropo, opozarjajo mednarodni strokovnjaki iz različnih človekoljubnih oragnizacij. Migrante v Libiji prodajajo za sužnje, tudi spolne, in to že za 200 ameriških dolarjev (189 evrov), dodajajo in se pri tem sklicujejo na pričevanja žrtev libijske trgovine z ljudmi.

"Prodaja ljudi postaja vse bolj priljubljen trend med tihotapci in tihotapskimi mrežami," je na torkovi novinarski konferenci v Ženevi dejal Othman Belbesi, predstavnik mednarodne organizacije za migracije. "Begunce se prodaja kot blago, cena za enega pa se giblje med 200 in 500 ameriškimi dolarji (180 do 472 evrov, op. a.)," je še dejal Belbesi.

Afriški begunci so pogosto žrtve trgovine z ljudmi. (Foto: Thinkstock)

Na svojem domu v ujetništvu imel več kot 100 beguncev

Nekaterim je po več mesecih ujetništva uspelo pobegniti in ti zdaj pripovedujejo grozljive zgodbe. Senegalski begunec, predstavljen le z incialkami S. C., je povedal, da je tihotapcu plačal 300 ameriških dolarjev (283 evrov), da bi ga varno prepeljal skozi puščavo, a ko je prispel v Libijo, mu je voznik tovornjaka dejal, da za njegov prevoz ni dobil nikakršnega plačila, zato je bil prodan za sužnja.

Kot je opisal S. C., ga je kupil zasebnik, ki je imel na svojem domu imel v ujetništvu več kot 100 beguncev. "Ko je kdo od nas umrl, bil izpuščen ali je ušel, je šel zasebnik na trg po nove begunce," je dejal S. C. Moški begunci so morali opravljati težja fizična dela na posestvih, kjer so jih imeli v ujetništvu, ženskam pa se je, kot je povedala ena od žrtev, godilo še slabše, saj so jih izkoriščali za spolne usluge.