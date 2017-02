Bela hiša nekaterim novinarjem odrekla vstop na neformalno srečanje z novinarji

Bela hiša je več velikim medijskim hišam odrekla vstop na neformalen pogovor s tiskovnim predstavnikom Seanom Spicerjem. Brez pravega razloga tako na pogovor niso smeli predstavniki medijskih hiš BBC, CNN, Guardiana, New York Times, Buzzfeed, Politico.

Udeležiti pa so se ga smeli nekateri mediji, ki so prijaznejši do predsednika Donalda Trumpa, kot so Fox News, Breitbart News, ABC, Washington Times in tudi agencija Reuters. Povabljeni so bili tudi predstavniki ameriške tiskovne agencije Associated Press, revije Time in USA Today, a so dogodek bojkotirali.

To se je zgodilo nekaj ur po Trumpovem govoru, ko je znova napadel medije, češ da so ''lažne novice'' in da so ''sovražniki ljudstva''.

Na vprašanje, zakaj določeni mediji niso povabljeni, je Spicer odgovoril, da širi nabor novinarjev. Opozoril je, da bo Bela hiša agresivno nastopila proti napačnim zapisom v medijih. Njegova namestnica Sarah Sanders je dodala, da so povabili vse novinarje, ki delijo informacije z drugimi medijskimi hišami in da ni šlo za kaznovanje medijev, ki niso pozitivni do Trumpa. ''Odločili smo se, da dodamo še nekaj dodatnih posameznikov. Nič več od tega,'' je dejala. Gre za tako imenovani pool sistem, ko manjše skupine novinarjev izmenično pokrivajo dogajanje okoli predsednika in nato delijo svoje zapise z večjimi skupinami. Včasih do poola pride tudi zaradi pomanjkanja prostora ali drugih omejitev.

Sean Spicer (Foto: AP)

Pri Independentu so pri tem izpostavili nedavne Spicerjeve besede o diktatorstvu. Decembra je Spicer obljubil, da Trumpova administracija ne bo nikoli prepovedala dostopa medijem, ne glede na to, kakšno mnenje bo o poročanju imel Trump. Ko ga je novinar Politica Jake Sherman vprašal, če bo nova administracija omejila medijski dostop, je Spicer odgovoril, da so mediji tisti, ''ki iz demokracije delajo demokracijo v nasprotju z diktatorstvom''.

Vodja washingtonske redakcije BBC-ja Paul Danahar je dejal, da so bili predstavniki te medijske hiše še vedno povabljeni na takšne dogodke in ne ve natančno, zakaj se petkovega srečanja niso smeli udeležiti. Izvršni urednik New York Timesa Dean Baquet je dejal, da se je v vsej zgodovini časnika zgodilo prvič, da so bili izključeni iz takega medijskega srečanja.

Pri Guardianu dodajajo, da so tudi prejšnje administracije organizirale določena srečanja za ožje skupine novinarjev, vendar je nenavadno, da Bela hiša sama izbere, katere medijske hiše lahko in katere ne smejo prisostvovati. Takšna srečanja so sicer nujna, da novinarji dobivajo pojasnila na včasih kontradiktorne izjave novega ameriškega vodstva.

Trump se je v zadnjem govoru na medije znova razjezil zaradi razkritij, da se je vodja njegove ekipe pogovarjal s predstavniki agencije FBI o preiskavi o povezavah predsednika in Rusije. Bela hiša je udarila po tem poročanju, a tako priznala pogovore med Reincem Priebusom in šefom FBI James Comeyjem in njegovim namestnikom Andrewjem McCabom.