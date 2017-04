Bela hiša objavila prvi uradni portret Melanie Trump

Bela hiša je na svoji spletni strani objavila prvi uradni portret nove prve dame ZDA Melanie Trump, ki so jo posneli v njeni novi rezidenci v Beli hiši.

"V čast mi je služiti v vlogi prve dame. Veselim se dela v imenu ameriškega ljudstva v prihodnjih letih," je v izjavi ob objavi portreta dejala Melania. Na spletni strani, ki je posvečena ameriški prvi dami, so ob prvi uradni fotografiji postavili tudi njen življenjepis.

Prva uradna fotografija Melanie Trump, ki jo je objavila Bela hiša. (Foto: White House)

Uvodoma so zapisali, da se je Melania, žena predsednika Donalda Trumpa, rodila 26. aprila 1970 v Sloveniji in da je svojo profesionalno pot kot fotomodel začela pri 16 letih. Sledi kratka omemba, da se je vpisala na študij na Univerzi v Ljubljani, ki da ga je "prekinila, ker se je podala na svojo manekensko pot v Milano in Pariz, preden se je preselila v New York leta 1996". V kratkem življenjepisu so našteli tudi nekatera zveneča imena fotografov, s katerimi je sodelovala. "Krasila je naslovnice revij Vogue, Harper's Bazaar, British GQ, Ocean Drive, Avenue, In Style in New York Magazine," so še zapisali.

Izpostavili so njeno strast do umetnosti, arhitekture, oblikovanja, mode in lepote. Še bolj kot to pa rada pomaga drugim, so še navedli na strani, kjer so našteli tudi nekaj humanitarnih projektov, pri katerih je ali še sodeluje.

Melania Trump je druga prva dama ZDA, ki se ni rodila na ameriških tleh. Prva je bila Louisa Adams, žena Johna Quincyja Adamsa, šestega ameriškega predsednika. Melania Trump je postala državljanka ZDA leta 2006, še piše v življenjepisu. Istega leta pa sta z Donaldom Trumpom dobila sina Barrona Williama.

Fotografija zdaj že "krasi" njene profile na družabnih omrežjih Facebook, Twitter in Instagram.