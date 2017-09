Bela hiša zaradi uporabe zasebne elektronske pošte svojih uslužbencev sprožila preiskavo

Bela hiša je po medijskih poročilih, da zaposleni na sedežu ameriške vlade uporabljajo zasebno elektronsko pošto za službene komunikacije, sprožila notranjo preiskavo.

Da zasebno elektronsko pošto uporablja predsednikov zet Jared Kushner, je prvi poročal medij Politico. "Gospod Kushner za službene zadeve uporablja elektronski naslov Bele hiše. Manj kot sto elektronskih sporočil med januarjem in avgustom pa je svojim kolegom odposlal ali nanje odgovoril tudi iz svojega zasebnega poštnega naslova," je v začetku tedna pojasnil njegov odvetnik Abbe Lowell.

Po njegovih besedah je šlo večinoma za naprej posredovane novinarske članke ali politične komentarje, še največkrat pa se je komunikacija začela tako, da je nekdo prvi pisal Kushnerju na zasebni naslov, ta pa je iz njega nato samo odgovoril, je poročal CNN.

Kushner si je zasebno dopisoval z nekdanjim strategom Bele hiše Stevom Bannonom, nekdanjim šefom kabineta Bele hiše Reincom Priebusom in drugimi. Pozneje je prišlo na dan, da to počnejo tudi drugi svetovalci Donalda Trumpa in njegova hči Ivanka, ki je prav tako svetovalka.

Zasebno elektronsko pošto uporablja predsednikov zet Jared Kushner, pa tudi njegova soproga Ivanka. (Foto: AP)

Novica sploh ne bi bila sporna, če Trump skupaj z republikanci in zvezno policijo FBI lani ne bi naredil tako velike zgodbe zaradi enakega početja demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton iz časov, ko je vodila State Department v prvem mandatu predsednika Baracka Obame.

Kot pri Clintonovi tudi pri Kushnerju ni nobenega dokaza, da bi prek zasebnega naslova pošiljal kakšne državne skrivnosti. Je pa afera prispevala k porazu Clintonove na lanskoletnih predsedniških volitvah.

Informacije o vsem tem zdaj želijo tudi v kongresu, na čelu s tistimi, ki so zaradi podobnega početja preganjali Clintonovo.

Zdravstveni minister ZDA namerava povrniti stroške zasebnih poletov

Medtem pa je ameriški minister za zdravstvo Tom Price, ki so ga ujeli pri zapravljanju proračunskega denarja z zasebnimi letalskimi poleti, sporočil, da bo plačal za stroške svojih prevozov.

Price ni edini med Trumpovimi ministri, ki si javno službo razlagajo po domače. Zasebne polete na državni račun je opravljal tudi minister za finance Steve Mnuchin, generalni inšpektor Agencije za zaščito okolja (EPA) pa vodi preiskavo o podobnem početju upravitelja Scotta Pruita. To je tistega, ki ne verjame v podnebne spremembe.

Nekdanji kongresnik iz Georgie je po raziskavi medija Politico od maja letos do avgusta opravil 26 čarterskih poletov po ZDA za skupno ceno 400.000 dolarjev, pri čemer je mešal poslovne in zasebne poti, s sabo pa je jemal tudi ženo. Politico je v četrtek poročal, da v to sploh niso všteti mednarodni poleti z vojaškimi letali po Afriki, Evropi in Aziji, ki so stali še dodatnih več kot pol milijona dolarjev.

Price naj bi s svojimi poleti nagrmadil okrog milijon dolarjev stroškov, v četrtek pa je povedal, da bo plačal le za stroške svojega sedeža na domačih letih, kar je okrog 52.000 dolarjev. Price se je v četrtek obnašal užaljeno in je zatrdil, da se je vse življenje boril za majhno in namensko proračunsko porabo, zato bo plačal stroške svojega sedeža in se bo odslej vozil z rednimi letalskimi linijami. Če ga Trump, ki naj bi bil nanj precej jezen, seveda ne bo prej odpustil.

Preiskavo Priceovih poletov vodi generalni inšpektor ministrstva za zdravstvo, poleg tega podatke o tem zahtevajo tudi v kongresu. Price nima težav z varčevanjem, ko ne gre za njega, saj je kot minister nemudoma predlagal odvzem šest milijonov dolarjev Nacionalnemu inštitutu za zdravje in krčenje porabe svojega ministrstva za 18 odstotkov.