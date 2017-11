Benetke pod vodo, na Južnem Tirolskem sneg

Voda je trge in ulice v Benetkah zalila zaradi visokega plimovanja, močnega vetra in obilnega deževja. Pojav se imenuje "acqua alta", pri čemer je prizadetost mesta s poplavami odvisna od višine vode, za katero se poviša gladina v beneški laguni. Tokrat to povišanje znaša 126 centimetrov. Nazadnje so višjega od 125 centimetrov namerili leta 2013.

Tudi Slovenijo so zajele padavine in nižje temperature. Meja sneženja se je spustila do nižin. Na severozahodu bo zapadlo od 10 do 20 centimetrov snega, v višjih legah tudi pol metra.

Slabo vreme sicer pesti celotno Italijo. Na Južnem Tirolskem je nad 1000 metri nadmorske višine snežilo. Na prelazu Brenner je ponoči zapadlo 23 centimetrov snega, kar je povzročilo številne težave v prometu.

V pokrajini Caserta na jugu Italije pa so obilne padavine marsikje povzročile izpade elektrike, poplavljenih je bilo več hiš. V deželi Kampanija, v kateri leži tudi Caserta, je v železniških povezavah prišlo do precejšnjih zamud.