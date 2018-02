Sneg povzroča težave tudi na Hrvaškem. V Delnicah skoraj meter snega

Zaradi močnega vetra je odcep avtoceste med Kikovico in Delnicami na avtocesti Reka–Zagreb odprt samo za osebna vozila. Na avtocesti Zagreb–Split med odcepoma Brinje in Bosiljevo 2 pa je zaradi zimskih pogojev na cestišču prepovedan promet za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki, poroča hrvaški avtoklub Hak.

Samo za osebna vozila je odprt tudi most na otok Pag kot tudi del jadranske magistrale med Karlobagom in Sveto Marijo Magdaleno.

Sneg promet ovira tudi v hrvaški Istri in večjem delu notranjosti države, medtem ko so v Dalmaciji cestišča mokra zaradi dežja. Opozorili so na možnost poledenelih cest ter voznikom svetovali, naj se ne odpravljajo na pot brez zimske opreme.

Crometeo je ciklon, ki je obilno sneženje v ponedeljek prinesel tudi nam, poimenoval Benjamin. Ta je največ snega prinesel Delnicam v Gorskem kotarju, kjer snežna odeja meri le nekaj centimetrov manj kot meter. Več kot pol metra snega je tudi v Gospiću v Liki ter v Slunju nedaleč od Karlovca. V Varaždinu je zapadlo 19 centimetrov snega.

Nearly a meter of fresh snow in Delnice, NW Croatia (706 m) last night, Feb 12/13. Report: Nenad Zivanovic / @IstraMet pic.twitter.com/FTqfIjmOlE — severe-weather.EU (@severeweatherEU) February 13, 2018

Hrvaški meteorološki zavod je napovedal, da bo tudi danes snežilo v notranjosti države, ponekod tudi ob severnem Jadranu, medtem ko so v Dalmaciji možne plohe in grmenje. V Velebitskem kanalu je pričakovati močno burjo.