Beograd po umoru vidnega politika Oliverja Ivanovića prekinil dialog s Prištino

Vodja urada srbske vlade za Kosovo Marko Đurić je sporočil, da Srbija ne bo sodelovala v nadaljevanju dialoga o normalizaciji odnosov s Prištino, dokler od Kosova ne bo prejela odgovorov o torkovem umoru vidnega političnega predstavnika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića. Priština pa je zavrnila, da bi Beograd sodeloval v preiskavi umora.

Đurić je za srbsko javno televizijo RTS v torek zvečer to povedal, potem ko je zaradi umora s srbsko delegacijo v torek odšel iz Bruslja, ne da bi se udeležil nadaljevanja pogovorov s Prištino na tehnični ravni po več kot letu dni.

Presenečenje zaradi zamrznitve pogovorov je že izrazil kosovski premier Ramush Haradinaj, ki je menil, da je Kosovo tisto, ki bi jih moralo zamrzniti, potem ko je načelnik generalštaba srbske vojske zagrozil, da se bo Srbija oborožila z raketami, ki lahko dosežejo Kosovo.

Đurić je še dodal, da številne informacije, do katerih so prišli srbski preiskovalni organi, kažejo, da je pri umoru Ivanovića šlo za "resno in široko organizacijo". Dodal je, da stalno prejemajo nove informacije in da je vse bolj prepričan, da "to ne izvira iz naše države, gotovo pa ne od Srbov s Kosova", poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Od kosovskih organov zahtevamo, da takoj najdejo krivce in jih privedejo pred roko pravice, je dodal.

Ivanovića so v torek zjutraj neznanci ubili pred sedežem njegove stranke Državljanska pobuda SDP v Severni Mitrovici. Nanj so večkrat streljali iz mimo vozečega avtomobila.

Priština je zavrnila, da bi Beograd sodeloval v preiskavi umora Oliverja Ivanovića. (Foto: AP)

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je zaradi atentata v torek sklical nujno sejo sveta za nacionalno varnost, po kateri je povedal, da je od misij ZN in EU na Kosovu Unmika in Eulexa ter kosovske policije zahteval, da v preiskavi umora sodelujejo tudi srbski organi. Umor je označil kot teroristično dejanje, za soboto in nedeljo pa napovedal obisk na Kosovu, tudi Mitrovice.

Kosovski pravosodni minister Abelard Tahiri je že zavrnil možnost, da bi Beograd sodeloval pri preiskavi umora Ivanovića. Po poročanju srbskih medijev je dejal, da preiskavo izvajajo samo kosovske institucije. Kot dobrodošle pa je označil vse informacije, tako s srbske kot albanske strani, ki bi prispevale k osvetlitvi umora.

Dodal je, da omenjene zahteve Beograda niso prejeli, niti ni seznanjen, da bi jo prejel Eulex.

Vučić je o svoji zahtevi po telefonu govoril tudi s kosovskim predsednikom Hashimom Thacijem. Strinjala sta se, da je dialog med Srbi in Albanci ter sodelovanje pri umirjanju in stabilizaciji razmer na Kosovu ključnega pomena za obe strani.

Predsednika sta se tudi strinjala, da je preiskava primera in kaznovanje storilca ključnega pomena pri ohranjanju miru in zaupanja med ljudmi. Vučić je ob tem Thacija prosil, naj dovoli sodelovanje srbskih organov pri preiskavi umora.

Srbska premierka Ana Brnabić je medtem danes dejala, da bo Srbija, če ji ne bodo omogočili sodelovanja v preiskavi, sprožila svojo lastno preiskavo. Umor je označila kot napad na Srbijo, na vse, kar je v minulih letih storila za normalizacijo odnosov s Prištino. Glede nadaljevanja dialoga s Prištino pa je dejala, da je o tem še prezgodaj govoriti in da je še pod vtisom dogodkov.

Kosovska policija je sporočila, da so oblikovali posebno enoto, ki se ukvarja z umorom. Prevzeli so posnetke nadzornih kamer pred sedežem stranke v Mitrovici, kjer je bil Ivanović ubit.

Na novinarsko vprašanje, do kolikšne mere je ozračje pred lokalnimi volitvami na Kosovu, vključno z izjavami, da "kdor ni s Srbsko listo, dela proti interesom Srbije", lahko prispevalo k tako tragičnemu dogodku, pa je izpostavila, da ni enako, če si nekomu politični nasprotnik ali če ga želiš ubiti ali videti mrtvega.

Poudarila je, da niso bili njegovi sovražniki, temveč da so imeli samo različna politična stališča. Ivanović je namreč na lanskih lokalnih volitvah kandidiral in bil izvoljen v mestno skupščino Mitrovice nasproti Srbski listi, ki ima podporo Beograda. Premierka je še dodala, da je srbska vlada plačala za njegovo obrambo na sojenju zaradi vojnih zločinov med konfliktom na Kosovu leta 1999.

Karl Erjavec: Dialog je treba nadaljevati

Glavni tožilec v Mitrovici Shikri Sila je povedal, da umor Ivanovića preiskujeta dva tožilca, eden je Srb, drugi pa Albanec.

Po doslej znanih podatkih iz preiskave in obdukcije je bil Ivanović ubit s šestimi streli v prsni koš, ki so bili izstreljeni iz mimo vozečega avtomobila. Našli so tudi požgan avtomobil, ki bi lahko bil povezan z umorom. Kosovska policija je še sporočila, da imajo podatke o njegovem lastniku.

Tožilstvo za organizirani kriminal v Beogradu je sporočilo, da so zaradi umora sprožili preiskavo, od srbske policije in obveščevalne agencije pa je zahtevalo zbiranje obvestil "v zvezi s terorističnim dejanjem".

Ivanovića, ki je bil eden redkih zmernih politikov kosovskih Srbov, bodo pokopali v četrtek v Beogradu. Danes se je množica ljudi v Severni Mitrovici udeležila povorke za njegovimi posmrtnimi ostanki, ki so jih v krsti prenesli s sedeža njegove stranke.

Umor bo imel gotovo negativne posledice, kar se kaže že v odhodu srbske delegacije s pogovorov v Bruslju, je danes na seji odbora DZ za zunanjo politiko dejal zunanji minister Karl Erjavec. Stališče Slovenije je enako stališču EU, da je treba dialog nadaljevati, da je treba ohraniti mir in stabilnost, predpogoj pa je po besedah Erjavca to, da pristojni organi opravijo svoje delo in najdejo storilce.