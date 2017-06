Berlinski policisti zaradi divje zabave polne alkohola morali zapustiti Hamburg

220 berlinskih policistov je moralo predčasno zapustiti Hamburg, potem ko so priredili zabavo polno alkohola in spolnosti. Policisti bi morali v Hamburgu 7. in 8. julija varovati srečanje skupine G20, poroča BBC.

Berlinski policisti so se razuzdano zabavo priredili v vojašniških barakah, kjer so bili nameščeni. (Foto: AP)

Enote berlinske policije so v Hamburg prispele v nedeljo, zabavo pa so si priredili izven službenega časa. Policisti so si so kmalu po prihodu v vojašniške barake v bližini Bad Segebrga severno od Hamburga, kamor so jih namestili, priredili divjo zabavo, polno alkohola. Kot so poročali berlinski mediji, naj bi imela dva od policistov na ograji ob vojašnici spolni odnos, več naj bi jih uriniralo v javnosti, neka policistka pa naj bi v halji plesala na mizi, ob tem pa mahala s pištolo. Povzročili naj bi tudi materialno škodo.

Srečanje skupine G20 bo predvidoma pritegnilo tudi na tisoče nasprotnikov globalizacije, zaradi česar bodo hamburškim policistom na pomoč priskočile enote iz celotne Nemčije. Skupno jih je bilo tja napotenih več kot 20.000, od tega 1.000 iz Berlina.

Berlin je v Hamburg poslal 220 pripadnikov lokalne policije, da bi pomagali pri zagotavljanju varnosti na srečanju skupine G20, ki bo potekalo 7. in 8. julija.

Zaradi incidenta so mestne oblasti od skupine berlinskih policistov zahtevale, da se nemudoma vrnejo v Berlin. "Takšno obnašanje je nesprejemljivo in sramotno za berlinsko policijo," je nemškim medijem dejal policijski predstavnik za odnose z javnostmi policije Thomas Neuendorf. Zaradi njihovega obnašanja so osramočeni tudi komandirji, ki so dejali, da bodo policiste, ki so jih poslali domov, skušali nadomestiti. "Njihovo obnašanje je enostavno nezaslišano," je dodal berlinski policijski predstavnik Klaus Kandt.

So pa predstavniki berlinske policije zanikali pisanje nekaterih lokalnih medijev, da naj bi med dvema od policistov prišlo tudi do fizičnega obračunavanja.

Zabava se je najverjetneje začela kmalu po tem, ko je okrog 500 berlinskih policistov v nedeljo prispelo v Hamburg ter se namestilo v vojašnici v bližini Bad Segeberga severno od Hamburga.

Nemško policijo že pred mesevi pretresale afere

Divja policijska zabava v Hamburgu je sicer zadnji v vrsti škandalov znotraj berlinske policije. Pred nekaj meseci je namreč prišlo na dan, da sta brata prodajala drogo na policijski akademiji, policijski pripravnik pa je ukradel nadzorno opremo in jo skušal prodati.