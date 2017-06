Bliža se vrhunec poletja - festival Pivo in cvetje Laško

Pivo in cvetje Laško ostaja najbolj pester med vsemi slovenskimi festivali, saj ponuja mnoge glasbene zvrsti, od popa do rocka, latino ritmov, muzikala in elektronske plesne glasbe, do narodnozabavne ter letos prvič tudi klezmerja. Tokratni festival ima zanimivo in svežo slovensko - mednarodno dimenzijo. Med letošnjimi vrhunci bodo nedvomno nastopi skupin Ugly Kid Joe, Level 42, Airbourne ter Dan D, Šank Rock in Big Foot Mama, pevcev Jana Plestenjaka, Tonyja Cetinskega, Iztoka Mlakarja, Chikija Lore in Samanthe Fox, če naštejemo le nekaj izmed preko 60 vrhunskih glasbenih dogodkov. Ne gre pozabiti tudi na nastope pihalnih skupin in izjemno bogatega etnografskega ter kulturnega programa. Vizualni vrhunec festivalskega dogajanja ostaja veličastna Vodno-ognjena multimedijska predstava, edinstven spektakel, ki ima letos zgodovinsko keltsko tematiko. Prav zaradi njene izjemnosti jo bodo gostje poleg tradicionalne sobote deležni tudi v petek ob 22h.

Prvi nastop Bombaj štampe z Brankom Đurićem- Đurom v Sloveniji

Številni ljubitelji dobre glasbe in zabave so si vstopnice že zagotovili, saj festival s ceno 15 evrov na dan in 30 evrov za vse dni ostaja cenovno najdostopnejši glasbeni dogodek v Sloveniji. A že tako ugodno ceno je možno še precej znižati, saj do konca junija velja 20 % popust. Ugodnejše cene vstopnic veljajo tudi ob nakupu tk. im. »6pack-a«, plačaš 5, dobiš 6 vstopnic. Festival je prijazen družinam, saj imajo otroci in mladostniki do 16. leta v spremstvu vsaj enega od staršev vstop brezplačen. Dobro se je tudi izogniti gneči na festivalskih blagajnah in si vstopnice zagotoviti na spletni strani festivala www.pivoincvetje.si ali v prodajni mreži Moje karte, tako npr. tudi na črpalkah Petrola in OMV

Airbourne bodo na Pivu in cvetju Laško zaključili evropsko turnejo

Naročnik oglasa je Pivovarna Laško.