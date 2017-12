Bližnji prijatelj: Praljak je strup verjetno skrival med svojimi zdravili v haaški celici

Obdukcija je pokazala, da se je nekdanjemu poveljniku bosanskih Hrvatov Slobodanu Praljaku ustavilo srce, potem ko je zaužil kalijev cianid. Še vedno pa nikomur ni jasno, kako je 72-letni vojni zločinec to snov sploh dobil in jo pretihotapil v sodno dvorano haaškega sodišča.

Hrvaški Večernji list danes omenja možen scenarij, ki jim ga je povedal Praljakov bližnji prijatelj. "General Praljak je imel zdravstvene težave, predvsem zaradi stresa, ki ga je doživel v preteklih letih. Zato je imel pri sebi v celici že dlje časa stekleničke z različnimi zdravili, med katere je lahko skril strup. Kdaj in od koga ga je dobil, je treba ugotoviti, za zdaj je jasno to, da pazniki niso preverjali vsebino stekleničk, saj se je bližal izrek sodbe in so njihovi nadzori postali ohlapnejši."

Seveda gre samo za špekulacije, prave odgovore bo dala uradna preiskava, ki so jo nizozemski preiskovalci sprožili v četrtek. Svojo, neodvisno preiskavo je nato v petek sprožilo tudi haaško sodišče. Ob tem je tiskovni predstavnik Nenad Golčevski tudi demantiral informacije, da je Praljak umrl že na sodišču. "Tribunal je bil o smrti obveščen ob 14.25, veliko za tem, ko so ga odpeljali v bolnišnico," je dejal.

Tako je Slobodan Praljak spil strup v sodni dvorani. (Foto: APTN Video)

Praljak ni želel ne pogreba ne groba

Na Praljakovem domu so v petek našli tudi poslovilno pismo, ki ga je že pred dvema letoma zapečatenega poslal iz Haaga. V njem je jasno zapisal, da v primeru svoje smrti ne želi "velikega pompa", niti groba ne pogreba.

Večernji list tako poroča, da bodo Praljkovo truplo zdaj, po opravljeni obdukciji, ki sta ji na zahtevo sodišča prisostvovala dva hrvaška strokovnjaka, katerih imeni nista znani, prepeljali v Zagreb, kjer bo slovesnost potekala v ožjem družinskem krogu, njegovo telo pa bodo kremirali.

Za tem naj bi pepel potresli na zagrebškem mestnem pokopališču Mirogoj. Za to po informacijah omenjenega časnika ne obstaja nobena zakonska prepreka, saj člani družine s pepelom pokojnika prosto razpolagajo – posipanje pepela v morje, reko, gozd ... ni nelegalno. Edino mesto, kjer svojci sicer uradno potresajo pepel mrtvih, je t. i. Sončno polje (Sončna poljana) ob zagrebškem krematoriju.