Bo 31-letni Sebastian Kurz novi avstrijski kancler?

V Avstriji danes potekajo predčasne parlamentarne volitve, na katerih se zmaga in kanclerski položaj obeta ljudski stranki (ÖVP) oziroma njenemu vodji 31-letnemu Sebastianu Kurzu. Redne volitve bi morale biti jeseni prihodnje leto, a je razpad velike koalicije med socialdemokrati (SPÖ) in ÖVP privedel do predčasnih volitev.

Za vstop v 183-članski nationalrat se poteguje rekordnih 16 strank, čeprav nekatere od njih ne bodo nastopale na zvezni ravni, ampak samo v posameznih deželah. Za vstop v avstrijski parlament mora stranka preseči štiriodstotni volilni prag.

Zadnje javnomnenjske raziskave so ÖVP napovedovale okoli 33 odstotkov glasov. Na drugo mesto se je s 27 odstotki podpore uvrstila SPÖ. Svobodnjaki (FPÖ) naj bi dobili približno 25 odstotkov glasov, stranka Neos pet odstotkov, Zeleni in Lista Pilz pa okoli štiri odstotke.

Volilno pravico imajo avstrijski državljani, ki so na dan volitev starejši od 16 let. Po zadnjih podatkih avstrijskega notranjega ministrstva je volilnih upravičencev 16,4 milijona. Volilna udeležba na zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2013 je bila 74,9-odstotna.

Volišča bodo odprta različno, saj se občine lahko svobodno odločajo o času odprtja in zaprtja volišč. Prva volišča bodo tako vrata odprla ob 6. uri, zadnja se bodo zaprla ob 17. uri. Kmalu zatem naj bi objavili prve volilne projekcije. Objava prvih uradnih rezultatov je predvidena za okoli 19.30, končne uradne rezultate bodo objavili v četrtek, 19. oktobra, ko bodo prešteli še glasovnice, prispele po pošti.

Bo Sebastian Kurz novi avstrijski kancler? (Foto: AP)

Kdo je Sebastian Kurz?

Po anketah najbolje kaže Sebastianu Kurzu, ki velja za čudežnega dečka avstrijske ljudske stranke (ÖVP), ki je vodenje stranke prevzel julija letos. Že od leta 2003 je bil dejaven v podmladku stranke in decembra 2013 je postal najmlajši zunanji minister v zgodovini Avstrije. Po letošnjih predčasnih parlamentarnih volitvah se mu obeta še kanclerki položaj.

Ob morebitnem prevzemu vodenja avstrijske vlade bo 31-letni Kurz hkrati postal najmlajši premier v kaki od držav Evropske unije. Kljub mladosti se Kurz lahko ponaša že z veliko političnimi izkušnjami, saj je že vse od leta 2011 član avstrijske vlade.

Ko je bil star 24 let, je Kurz postal državni sekretar za integracije in je takrat veljal za najmlajšega člana kake avstrijske vlade. Tri leta kasneje je prevzel položaj zunanjega ministra in je bil najmlajši vodja diplomacije v EU.

Pozornost širše javnosti je pritegnil leta 2010 s svojo kampanjo za občinske volitve na Dunaju. Ta je potekala pod sloganom 'Schwarz macht geil', kar bi lahko prevedli kot Črno je/vas naredi kul oz. seksi, pri čemer se črno nanaša na barvo ÖVP. V kampanji so uporabili tudi črn avtomobil znamke hummer, ki so ga poimenovali 'Geilomobil', sam Kurz pa je ob tem potencialnim volivcem delil kondome.

Avstrijska javnost je wunderwuzziju, kar pomeni nekoga, ki zna vse in kar je Kurzev vzdevek, naklonjena zaradi trdega stališča glede migracij, s čimer je svobodnjakom odvzel dobršen del volilnega telesa. Obrestovalo se mu je tudi, da je kot avstrijski zunanji minister lani zaprl balkansko begunsko pot in ker se zavzema za znižanje socialnih podpor za imigrante, tudi tiste iz držav EU.

Rodil se je 27. avgusta 1986 na Dunaju učiteljici in inženirju. Po odlično opravljeni maturi se je vpisal na študij prava, a ga ni končal. Že med študijem je prevzel vodenje podmladka ljudske stranke.

Kdo sta njegova glavna tekmeca?

Bivši direktor avstrijskih železnic in sedanji kancler, 51-letni Christian Kern je dolgo časa veljal za veliko upanje socialdemokratov (SPÖ), a se bo njegov kanclerski mandat namesto z novim zagonom tako za stranko kot državo končal na predčasnih parlamentarnih volitvah. Ali mu bo ponovno uspelo dobiti kanclersko mesto, je vprašanje.

Sedanji kancler sicer velja za ostrega retorika, ambicioznega in vztrajnega, medijsko iznajdljivega človeka z dobrimi zvezami.

Kratek čas je delal kot gospodarski novinar, nato pa je zaključil podiplomski študij menedžmenta v švicarskem St. Gallnu. Pri 25 letih je postal asistent tedanjega socialdemokratskega državnega sekretarja Petra Kostelke.

Ko je ta tri leta kasneje postal poslanec, je Kern prevzel položaj vodje strankine pisarne in tiskovnega predstavnika Kostelke kot vodje poslanske skupine SPÖ. Leta 1995 so ga politični novinarji v Avstriji izbrali za najbolj učinkovitega tiskovnega predstavnika.

Kmalu zatem je Kern odšel v gospodarske vode, a je ohranil stike s politiko. Kariero je najprej gradil v energetski družbi Verbund, ki je deloma v državni lasti, nato pa se je leta 2010 povzpel na čelo avstrijskih železnic (ÖBB).

V Avstriji je ta položaj povsem politično obarvan - brez blagoslova vladajoče stranke in kanclerja se doslej na čelo železnic ni uspelo prebiti še nikomur, gre pa sicer za tradicionalno utrdbo socialdemokratov. Nekdaj nepriljubljenemu državnemu podjetju je vrnil sijaj, njegove z davčnim denarjem subvencionirane propadle finance pa je v veliki meri vrnil v red.

Sinu tajnice in elektroinštalaterja se je rodil 4. januarja 1966 na Dunaju. Študiral je novinarstvo, na univerzi pa je tudi položil temelje svoji prihodnji karieri, ko je navezal stike s socialdemokratsko študentsko organizacijo.

Kern je navdušen lovec, ki ima rad drage obleke, zaradi česar se ga je na železnicah prijel vzdevek CK, po modnem oblikovalcu Calvinu Kleinu. Oče treh sinov in hčerke se dobro znajde na družbenih medijih in med drugim v svet rad pošilja selfije z rockovskih koncertov.

Rešitelj svobodnjakov Heinz-Christian Strache pa si želi, da bi naposled le stopil v vlado. Ponoven politični vzpon svobodnjakov je za 48-letnega Stracheja, ki je za razliko od Kerna in Kurza že navajen, da na parlamentarnih volitvah nastopa kot vodilni kandidat stranke, njegov največji ponos. Stranko je Strache prevzel leta 2005. Takrat so svobodnjaki med avstrijskimi volivci uživali le nekaj odstotkov podpore, zdaj so postali tretja najmočnejša stranka v državi. Na volitvah 2013 je stranka dobila 20,3 odstotka glasov podpore.

Strachejev politični rejnik je bil avstrijski desničarski populist Jörg Haider, a sta se razšla, ko je Haider leta 2005 izstopil iz stranke in ustanovil svoje Zavezništvo za prihodnost Avstrije.

Strache je že pri 15 letih navezal stike z desničarskimi krogi v Avstriji, kasneje se je včlanil v FPÖ in pri 21 letih postal najmlajši okrajni svetnik na Dunaju. Leta 1996 je postal član dunajskega deželnega zbora. Član vodstva FPÖ na zvezni ravni je postal leta 2004, leto kasneje pa je bil izvoljen za predsednika svobodnjakov.

Po končani osnovni šoli se je Heinz-Christian Strache vpisal v trgovsko srednjo šolo, a po letu dni pustil šolanje, in nato uspešno končal šolanje za zobozdravstvenega tehnika. Po služenju vojaškega roka se je na dunajski univerzi vpisal na študij zgodovine, ki ga ni končal. Leta 1993 je ustanovil svoje zobotehnično podjetje, ki je delovalo do leta 1998. Leta 2000 je za dve leti postal prokurist reklamnega podjetja Care Partners Werbeberatungs, nato pa leta 2004 tudi družabnik podjetja.

Rodil se je 12. junija 1969 na Dunaju. Njegova mama drogeristka ga je vzgajala dejansko sama, saj se je njegov oče Heinz-Roland Strache odločil, da bo prekinil študij svetovne trgovine in kot vodič in pisatelj prepotoval svet. Prvak svobodnjakov ima iz prvega zakona z Danielo Plachutta, s katero sta bila poročena od 1999 do 2006, dva otroka. Lani se je poročil drugič, z napovedovalko vremena, 19 let mlajšo Philippo Beck.