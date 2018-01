FOTO in VIDEO: Bo današnja noč v Ameriki najhladnejša? Močan veter in sneg se stopnjujeta

Mraz in sneg pustošita po ZDA

Mraz in sneg pustošita po ZDA

ZDA je že pred božičem zajel hud mraz, ki se nadaljuje tudi v novem letu in naj bi se vsaj še nekaj dni. Največ preglavic povzroča na vzhodni obali, ki jo je v četrtek zajelo močno snežno neurje, nato pa se je v petek še dodatno shladilo.

Kombinacija močnega vetra in arktičnih temperatur ustvarja na območju, ki se razteza od Severne in Južne Karoline na jugu do Maina na severu "nevarno mrzle razmere", je opozorila ameriška nacionalna meteorološka služba.

V Bostonu se arktični mraz še stopnjuje

Rekordno nizka temperatura naj bi se po napovedih meteorologov danes ponoči v Bostonu spustila kar 20 stopinj Celzija pod ničlo, zaradi močnih vetrov pa bodo ljudje imeli občutek, da je celo 35 stopinj pod ničlo, poroča Sky News.

Sneg in veter pustošita po vzhodni obali ZDA. (Foto: AP)

"Vikend bo prinesel močan veter in rekordno nizke temperature," za Sky News piše dopisnica iz Bostona Hannah Thomas-Peter. Otoplilo se bo šele v prihodnjem tednu.

V Bostonu so že pred dnevi zmrzovali avtomobili, nekateri domovi pa so bili zaradi velike količine snega odrezani od sveta.

Nizke temperature med drugim pričakujejo tudi v New Yorku in Washingtonu, kjer naj bi se spustile na nekje minus deset stopinj Celzija.

Arktična zima je doslej v ZDA terjala že 19 življenj, še dve smrti pa so zabeležili v Kanadi.

V petek so v bližini mednarodnega letališča v Torontu izmerili kar -23 stopinj Celzija, še poroča Sky News.